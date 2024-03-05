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Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı

Fenerbahçeli Anna Fedorovtseva'nın eski aşkı Berke Özer, rotasını Zehra Güneş'e kırmıştı. Güzel voleybolcu eski aşkını kapan Zehra Güneş'ten intikamını maçta aldı.

Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı mask
Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı
Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı
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Eyüpspor'da forma giyen kaleci Berke Özer, Fenerbahçe Opet'in güzel voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile aşk yaşamıştı.Berke Özer'in Arina'dan ayrıldıktan sonra bu kez de VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberlere ikiliden yalanlama gelmedi.Arina ile Zehra dünkü maçta karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Arina'nın takımı Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.VakıfBank ve Zehra'daki düşüş de devam etmiş oldu.Maçın yıldızı Arina oldu.Karşılaşmanın ardından onlarca paylaşım yapılırken, en dikkat çekici olanı şuydu:"Bizim Kız Berke'yi Zehra'ya verdi kendini kurtardı. Şimdi ise Zehra wanted....?"

Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı

Kaynak: yeniçağ
# dikkat, oldu, Eyüpspor

05 Mar 2024 - 09:50 - Yaşam

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