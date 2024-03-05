Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı

Eyüpspor'da forma giyen kaleci Berke Özer, Fenerbahçe Opet'in güzel voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile aşk yaşamıştı.Berke Özer'in Arina'dan ayrıldıktan sonra bu kez de VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberlere ikiliden yalanlama gelmedi.Arina ile Zehra dünkü maçta karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Arina'nın takımı Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.VakıfBank ve Zehra'daki düşüş de devam etmiş oldu.Maçın yıldızı Arina oldu.Karşılaşmanın ardından onlarca paylaşım yapılırken, en dikkat çekici olanı şuydu:"Bizim Kız Berke'yi Zehra'ya verdi kendini kurtardı. Şimdi ise Zehra wanted....?"
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.