Akaryakıtta tabela değişti... Otogaza zam pompaya yansıdı! 4 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda sınırlı düşüşle 82,43 dolardan işlem görüyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 84 kuruşluk fiyat artışı oldu. Böylece otogaz fiyatı Kocaeli'de 21,45-21,77 TL'ye, Ankara’da 21,89 TL'ye ve İzmir'de 21,92 lira seviyesine yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 41.67 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.