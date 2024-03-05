Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan "Kocaeli Gönüllüsü" projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, gönüllüler Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulu öğrencilerinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Anaokulunun duvarlarına çizimler yapan gençler, çocukların hayal ettiği renklerle boyadı.
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Gönüllü gençlerden yürek ısıtan çalışma
"Kocaeli Gönüllüsü" projesi kapsamında bir araya gelen gençler, Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulunun duvarlarını boyadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.