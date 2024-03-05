Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gramda yeni rekor

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yükseliş bugün de sürdü.

Değerli metal, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerinde yapılan harcamaların azaldığını gösteren verinin ardından ons tarafında üç ayın zirvesine yakın seyrederken gram altın yeni tarihi zirvesini gördü.

Ayrıca geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerini öne alacağı beklentisi altın fiyatlarını desteklerken dolar endeksindeki düşüşle birlikte ons altın fiyatı 2070 doların üzerine çıktı. Gram altın ise Türk lirasındaki değer kaybının da etkisiyle yeni tarihi zirvesine ulaştı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, bu sabah saatlerinde 2 bin 115 dolardan alıcı buldu Ons altın en son 4 Aralık tarihinde 2148 dolar seviyesinde rekor kırmıştı.

Gram altın 2 bin 166 TL ile rekor seviyeyi görürken sabah saatlerinde 2 bin 151 TL'den alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 518 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin TL'den satıldı.

KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Powell’ın Kongre sunumunu ve ABD istihdam veri seti, altın yatırımcıları tarafından takip edilecek. Bugün ABD’de açıklanacak PMI verileri yakın takipte olacak.

Kanadalı banka TD Securities'in küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, özellikle imalat sektöründeki ekonomik verilerin geçen hafta beklenenden zayıf gelmesinin ardından altının yükseldiğini söyledi. Ancak Melek, özellikle istihdama ilişkin ekonomik verilerin sıcak gelmesi halinde altın fiyatlarının ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ