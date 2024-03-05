Ahmet Yüce kimdir? Skoda CEO'su Ahmet Yüce kaç yaşında, nereli?

Skoda firmasının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, tüm işçilere verdiği 29 maaşlık bayram ikramiyesiyle gündeme oturdu. 15 yıldır çalışanlarına yüklü miktarda ikramiyeler veren patron Ahmet Yüce'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Skoda CEO'su Ahmet Yüce kimdir? Ahmet Yüce kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yüce hakkında merak edilenler...

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.