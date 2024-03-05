AKP sandık görevlileri buluştu  

AKP Çayırova heyeti, sandık görevlileriyle buluşmayı sürdürüyor. Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AKP kurmayları, dün sandık görevlileriyle bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları, ilçe yöneticileri ve çok sayıda sandık görevlisi katılım gösterdi. Programda ilk olarak AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmaların yer aldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonrasında sandık görevlilerine hitap eden Sarıdede, sandık sorumlularının çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“İSTİŞARELERDE BULUNDUK”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bünyamin Çiftçi, sandık görevlilerine fedakarlıklarından ötürü çok teşekkür ederken, programla ilgili şunları dile getirdi; “Demokrasimizin korunmasında büyük emek ve gayret sarf eden, her biri AK davamızın yılmaz neferi olan sandık görevlisi kardeşlerimizle bir araya geldik ve seçim çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Türkiye Yüzyılı’na adım adım ilerlerken bir ve beraber olmanın gücünü bir kez daha derinden hissettiğimiz yol ve dava arkadaşlarımıza üstlendikleri sorumluluk ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha güçlüyüz.” Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.