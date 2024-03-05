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Başkan Adayı Büyükgöz’e Gaziler’de Coşkulu Karşılama

Sahada seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gaziler Mahallesi’nde düzenlenen ev toplantısına katıldı.  

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Başkan Adayı Büyükgöz’e Gaziler’de Coşkulu Karşılama mask
Başkan Adayı Büyükgöz’e Gaziler’de Coşkulu Karşılama
Başkan Adayı Büyükgöz’e Gaziler’de Coşkulu Karşılama
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Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahada seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra mahalle gezilerini de sürdürüyor. AKP Gebze İlçe Kadın Kolları yönetimi ve skm tarafından Gaziler Mahallesi’nde düzenlenen ev toplantısına katılan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakini hanımlara yeni dönemde ilçeye kazandırılacak hizmetler ve projelere ilişkin bilgi verdi.

TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandıran, taleplerini ve önerilerini dinleyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün ev toplantısında AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve teşkilat mensupları da hazır bulundu. Gösterilen ilgiden ve ev sahipliğinden ötürü Gaziler Mahallesi sakini hanımlara teşekkür eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Bu coşku ve muhabbet karşısında ne söylesek az. Hanım kardeşlerimiz için, daha güzel bir Gebze için gece gündüz çalışmaya sağlam adımlar devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. 
# yeni, ilçe, Yasemin Özdemir, AKP, seçim, cumhur ittifakı

05 Mar 2024 - 10:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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