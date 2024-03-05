Çiftçi, Çayırova’yı geleceğe hazırlayacak projelerini tanıttı  

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2024-2029 seçim beyannamesini açıkladı. Çayırova’nın kronik sorunlarına çözüm olacak ve yarınların Çayırova’sı için büyük önem arz eden projelerin açıklandığı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başanı Murat Nuri Demirbaş, Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Aday Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Büyük Birlik Partisi Çayırova İlçe Başkanı Doğan Karataş, Ülkü Ocakları Çayırova İlçe Başkanı Emre Çakır, önceki dönem ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Salonu tamamen dolduran Çayırovalılar, yoğun bir coşkuyla beyanname sunumunu takip ederken, salona giremeyen Çayırovalılar, programı fuaye alanındaki televizyonlardan takip etti.

“BİRÇOK ESER VE HİZMETE İMZA ATTIK”

Sayı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, beyanname sunumu öncesinde şunları dile getirdi; “Bizler 5 yıl önce Çayırova sevdasıyla çıktığımız hizmet yolunda, Çayırova’mıza değer ve kimlik kazandıran birçok hizmete ve yatırıma hep birlikte imza attık. 5 sene önce bu salonda geçtiğimiz 5 yılın beyannamesini anlattığım gün sizin başınızı öne eğecek herhangi bir işin içinde olmayacağım demiştim ve rabbime hamdolsun sizin başınızı öne eğecek bir şey yapmadım. Rabbim bizi mahcup etmesin, aynı sözü tekrar ediyorum. Sizin ve sevdiklerimin başını öne eğecek herhangi bir işin içinde olmayacağım. Önümüzdeki 5 yılda sizlere hizmet etmek için yol haritamızı 3 maddede toparladık. Birincisi şehirde hayatın idamesi için, yapılması gereken işler, yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesi. İkinci ana başlık olarak yarınların Çayırova’sı için atılması gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Üçüncü başlık olarak da Çayırova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapmamız gereken tüm işleri yapmaya devam edeceğiz.”

8 BAŞLIKTA PROJELER SIRALANDI

Konuşmasının ardından ‘Ulaşım Yatırımları, Üstyapı Yatırımları, Altyapı Yatırımları, Sosyal Yaşam Alanları Yatırımları, Sosyal Belediyecilikte Çayırova Modeli, Eğitimde Çayırova Modeli, Kültür ve Sanatta Çayırova Modeli, Sporda Çayırova Modeli’ olmak üzere 8 başlıkta beyannamesini açıklayan Cumhur İttifak AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin projeleri şöyle;

ULAŞIM YATIRIMLARI

Otoban Bağlantı Yolu Yanyol Çalışması, Çayırova Otoyol Bağlantı Yolu, şehir içi trafik yükünü azaltacak yeni alternatif yollar, otoban yan yolları ve katlı kavşak, Çayırova-Gebze gişeleri, kavşak ve bağlantı yolları, Karakol Kavşağı düzenlemeleri. Yapılacak bu çalışmalarla birlikte Çayırova’da şehir içi trafik yükü azalacak ve ilçeye giriş çıkış noktalarının sayıları artacak.

ÜSTYAPI YATIRIMLARI

Çayırova Kent Meydanı, Çayırova Devlet Hastanesi, Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Küçük Sanayi Sitesi, Sazlıdere Küçük Sanayi Sitesi, Teras Kafe Sosyal Tesisi ve Kütüphanesi, Yeni Bilgievi ve Aile Sağlığı Merkezi, Kümeevler Camii Aile Sağlığı Merkezi, Kültür Evi ve Amfi Tiyatro, Çayırova Spor Lisesi

ALTYAPI YATIRIMLARI

Dere ıslahları, içmesuyu hatlarının yenilenmesi Yenimahalle ve Çayırova mahalleleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde eskiyen içme suyu hatları büyükşehir belediyesiyle birlikte yenilenecek, prestijli caddeler, afet sonrası geçici barınma merkezleri. Çağdaşkent’te ilki kurulan geçici toplanma ve barınma merkezleri, ilçe genelindeki 13 farklı noktada yapılacak.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI YATIRIMLARI

Yeni yapılacak parklar ve spor alanlarıyla ilçedeki yeşil alan miktarları daha da arttırılacak. Fatih Sultan Mehmet Parkı Genişletme ve Düzenlemesi, İlçe genelindeki uygun alanlara bisiklet parkuru, ilçedeki uygun alanlara aromatik bitki bahçeleri, akıllı şehir mobilyaları.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÇAYIROVA MODELİ

Beşikten eşiğe yetim projesi, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği, öğrencilere kırtasiye yardımı, amatör Youtuber gençlere stüdyo bizden, LGS veYKS öğrencilerine dijital dershane desteği, gençlerle Çayırova söyleşileri, hanımlar lokali, emekliler lokali, aktif ve sağlıklı yaşam merkezleri.

EĞİTİMDE ÇAYIROVA MODELİ

Yeni okul yerleri üretimi devam edecek, Çayırovalı çocuklar için yarım ve tam gün okul öncesi eğitimi, müzik, resim ve el beceri kursları, aile okulu programları, yetişkinler için mesleki eğitim kursları, aileler arasında kitap okuma yarışması ve etkinlikler, dereceye giren öğrencilere ödül, rol model kişilerle söyleşiler.

KÜLTÜR SANATTA ÇAYIROVA MODELİ

Çayırova Tiyatro Topluluğu, Çayırova Halk Korosu, Enstrüman kursları, festivaller ve konserler, tiyatro gösterileri, kitap fuarları, tanınmış kişilerle söyleşi ve seminerler, yaz aylarında açık hava sineması, etkin ve verimli kent konseyi çalışmaları.

SPORDA ÇAYIROVA MODELİ

Yeni branşlar, spor okulları ve spor festivalleri sayesinde hemşehrilerimize sporu sevdirdik. Yaptığımız yatırım ve atılımlarla 5 yılda bin 573 madalya ve 91 kupa kazandık. Basketbolda birinci lige yükseldik. Yeni dönemde de tamamlanacak spor salonu, yeni spor sahaları ve spor liseleriyle spor altyapısı daha da güçlenecek, gençlerin ve çocukların fiziksel ile zihinsel gelişimlerine katkı sunulacak.

“BÜNYAMİN KARDEŞİMİN BEYANNAMESİNİN ARKASINDAYIM”

Başkan Çiftçi’nin beyanname sunumu salondan büyük alkış alırken, Çiftçi’nin sunumu tezahüratlarla devam etti. Bünyamin Çiftçi’nin ‘Kocaeli’nde birinci ilçe olamaya hazır mıyız?’ sorusu salondaki coşkuyu en üst noktaya çıkardı. Çiftçi’nin ardından kürsüye çıkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Neden burada olduğumu söyleyeyim. Burada olmamın tek bir sebebi var. Bünyamin kardeşimin beyannamesinin arkasında durduğumu söylemek için buradayım. Kendisi de sunumunda ifade etti, bu bir takım oyunu. Biz 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte kent ne istiyoruz, bunların farkındayız. Beyannamelerde vaat değil projeler var hepsi çalışılmış. Yarına nasıl hazırlanır onu çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar takım oyunu oynadık, bundan sonra da takım oyununa devam edeceğiz. Biz birlikten ve beraberlikten yana olanların hareketiyiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” diye konuştu. Günün anısı adına salondaki protokol hep birlikte objektiflere poz verirken, program sonunda yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adayları da Çayırovalılara tanıtıldı.