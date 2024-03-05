İYİ Partili Kılıç: "AKP neden CHP’li adayı finanse ediyor?"

Buğra Yiğit Kılıç, “Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Parti ve CHP arasındaki ilginç ilişkiler de bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun son örneği de Çayırova’da yaşandı. CHP Çayırova Belediye Başkan Adayı Muharrem Gökçe’nin sponsorlu sosyal medya paylaşımlarında ‘Çayırova Belediyesi ile anlaşmalı’ ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu da AK Partili belediyenin CHP’li adaya sponsor olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Asıl ilginç nokta ise, birkaç gündür medyaya yansımış durumda olan sponsor haberleri ile ilgili CHP Çayırova Belediye Başkan Adayı Muharrem Gökçe ya da Çayırova Belediyesi’nden bir açıklama gelmemesi. Kuşkusuz ki bu durum, Çayırova’da AK Parti ile CHP arasında bir anlaşma olduğunu, CHP adayının seçimi kazanmak için değil, seçimi AK Parti’ye kazandırmak için çıktığı gerçeğini ortaya koyuyor.

İYİ Parti’ye seçime hür ve müstakil girme kararının ardından ‘Amacınız seçimi CHP’ye kaybettirmek’ diyen CHP temsilcilerinin Çayırova’daki sponsor konusu ile ilgili ne düşündüklerini merak ediyoruz. Bu durumda seçimi kaybettirecek olan CHP mi yoksa İYİ Parti mi? Bizler bu danışıklı dövüşe karşı halkımızdan İYİ Parti’ye oy istiyoruz. Çünkü görülüyor ki CHP’nin amacı AK Parti’ye seçim kazandırmak.” dedi.