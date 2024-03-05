Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 40,6 oranında artış gösterdiğini aktardı. Otomobil satışları, 2024’ün Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,8 artarak 39.373 adet oldu.Otomobil pazarı segmentlere göre ayrıldığında pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti araçlar 85.263 adetle yüzde 58,3 pay alırken B segmenti otomobiller 44.198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.

Araçlar gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, en fazla tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobiller, 74. 143 adetle yüzde 50.7 pay aldı. SUV otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 43.509 adet satış ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26.051 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.Benzinli otomobil satışları 97.861 adetle yüzde 66,9 pay, hibrit otomobil satışları 21.594 adetle yüzde 14,8 pay, dizel otomobil satışları 15.910 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle yüzde 6,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 1.181 adetle yüzde 0,8 pay aldı.2024 yılının Şubat ayında otomobil fiyatları artış gösterdi. Sadece Suzuki Swift'in fiyatı yüzde 7.42 oranında düştü. Zam oranında liderliği Honda City üstlenirken Skoda Fabia da zam konusunda ikinci oldu. Üçüncülük ise Nissan Juke'un oldu.En ucuz sıfır otomobil listesinde liderliği Kia Picanto elinde tutarken Citroen C3 ikinci, Fiat Egea ise üçüncü oldu.