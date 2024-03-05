Mutlu: ‘Zamanın mücahitleri müteahhit oldular’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Programlarına Paşadağ Mahallesi’nde bulunan Yuvana Sitesi sakinleri ile devam eden Mutlu’ya, Paşadağ Mahallesi Muhtar Adayı Zeynep Karayel de eşlik etti. Ayrıca Saadet Partisi Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, Saadet Partisi Başiskele kontenjan meclis üyesi adayı Murat Uzar ve Saadet Partisi ilçe yönetimi temsilcilerinden Ali Gencer ile partililer de katılanlar arasındaydı.

‘MÜCAHİTLER MÜTEAHHİT OLDU’

SP Adayı Zafer Mutlu site sakinlerine seslendiği konuşmada, ‘Belediyemizin 1 buçuk katrilyon bütçesi var. Bu bütçeyi belirli çevrelere dağıtmazsanız, çok önemli hizmetler yapılabilir. Öncelikli hedefimiz adaletli olarak ve kamu malına el uzatmadan bir yönetim sergilemek olacak. Baktığımız zaman bu yönetimde ve ülke genelinde zamanın mücahitleri, şimdiler de müteahhit oldu. Bu kara düzene, bu rant düzenine dur diyeceğiz. Belli bir yere aktarılmayan kaynaklar, ilçemize hizmet olarak dönecek.’ şeklinde konuştu.

‘KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar, görevde oldukları süre içinde maalesef bu destekçilerine diyet ödemek zorundalar ve halkın gerçek sorunlarını göremezler. Bizim kimseye diyet borcumuz olmayacak. Biz bunların cemaat, tarikat bağlantı ve güçlerini kırdık, Başiskele’de bunları alaşağı edeceğiz. Geçen seçimde yüzde 36 oyu tüm partilerden aldık. Şimdi çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Herkesi kucaklayıp, kimsenin adamı olmadık, olmayacağız. Halk odaklı yönetim hissediliyor ve göreve geldiğimizde hayata geçecek.’ dedi.

‘ CHP ADAYINA ÇOK ÜZÜLDÜLER’

Mutlu konuşmasının devamında, ‘Geçtiğimiz günlerde CHP adayının adaylığı düşünce, nedense en çok Ak Parti üzüldü. Ne yaptılar ne ettiler geri getirdiler. Amaçları CHP yarışta biraz oy alsın, muhalefet oyları bölünsün. Şu an tek umutları muhalefette birkaç aday olması. Başka umutları kalmadı. Oyların bölünmemesi bu seçimde bu yüzden çok önemli. Bunlar halkın beğenisiyle görevde değiller. Bizim görevde olduğumuz sürede davetsiz, randevusuz bize gelebileceksiniz. Abi kardeş, abla kardeş, baba evlat, anne evlat gibi belediye yönetmek istiyoruz.’ diye ifade etti.