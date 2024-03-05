05 Mar 2024 - 11:16- Gündem G:

O şirket Kocaeli'den çıkma kararı aldı!

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable, Türkiye'deki yatırımlarından çıkma kararı aldı. Şirket, Türkiye yatırımlarının son yıllarda istenilen getiriyi sağlayamadığını ve zarar etmeye devam ettiğini açıkladı.

O şirket Kocaeli'den çıkma kararı aldı! mask
O şirket Kocaeli'den çıkma kararı aldı!
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Şirketten yapılan açıklamada, Saudi Cable Yönetim Kurulu’nun Türkiye yatırımlarından satış yoluyla veya “ Türk kanunlarının izin verdiği başka bir yolla” çıkma kararı aldığı belirtildi.

Bloomberg'in şirketin açıklamasına dayandırdığı haberine göre varlıklar geçtiğimiz yıllarda istenilen getiriyi sağlayamadı ve zarar etmeye devam etti. Açıklamada finansal etkinin çıkış tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Kablo üretimi alanında faaliyet gösteren şirket Ekim ayında Kocaeli'deki fabrikada tüm üretimini durdurmuştu. Fabrikada 200'ü aşan çalışan görev yapıyordu.

Şirketin devraldığı Elimsan, 1980 yılında orta gerilim şalt cihazları üretmek için kurulmuştu.

Merkezi Suudî Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan ve dünyanın orta ve yüksek gerilim kablo imalatçılarından biri olan Saudi Cable Grup, Elimsan’ın hisselerini 2008 yılında devralmıştı.

O şirket Kocaeli'den çıkma kararı aldı!

Kaynak: SÖZCÜ

# Elimsan, yüksek, türkiye, TÜRK

05 Mar 2024 - 11:16 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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