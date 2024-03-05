O şirket Kocaeli'den çıkma kararı aldı!

Şirketten yapılan açıklamada, Saudi Cable Yönetim Kurulu’nun Türkiye yatırımlarından satış yoluyla veya “ Türk kanunlarının izin verdiği başka bir yolla” çıkma kararı aldığı belirtildi.
Bloomberg'in şirketin açıklamasına dayandırdığı haberine göre varlıklar geçtiğimiz yıllarda istenilen getiriyi sağlayamadı ve zarar etmeye devam etti. Açıklamada finansal etkinin çıkış tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
Kablo üretimi alanında faaliyet gösteren şirket Ekim ayında Kocaeli'deki fabrikada tüm üretimini durdurmuştu. Fabrikada 200'ü aşan çalışan görev yapıyordu.
Şirketin devraldığı Elimsan, 1980 yılında orta gerilim şalt cihazları üretmek için kurulmuştu.
Merkezi Suudî Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan ve dünyanın orta ve yüksek gerilim kablo imalatçılarından biri olan Saudi Cable Grup, Elimsan’ın hisselerini 2008 yılında devralmıştı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lazo - İsabet olmuş.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.