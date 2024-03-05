Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, D-100 üstgeçidinde aydınlatma direkleri montajı ve asansör kuleleri tadilat imalatları yapılıyor. TEM Otoyolu köprüsü Ankara istikametinde ise kırım, kazı ve hafriyat imalatları devam ediyor. Proje kapsamında Vatan Caddesi’nde ise kaldırım parke ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.
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D-100 üzerindeki üstgeçitte imalatlar yapılıyor
Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 üzerindeki üstgeçitte aydınlatma direk montajı ve asansör kulesi yapılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.