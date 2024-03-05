Hürriyet: Çocuklara her gün 1 öğün ücretsiz  yemek vermek için milli eğitime ısrarımız sürüyor

İzmit Belediyesi Beslenme Saati Uygulamasıyla okullarda tüm öğrencilere 1 öğün yemeği ücretsiz bir şekilde vererek zorlu ekonomik koşullarda ailelere destek olmak istiyor. İzmit Belediyesi şu ana kadar 3 okulda devam eden uygulamayı tüm kente yaymak için kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Ancak projenin yaygınlaşması için yapılan protokol talebine Milli Eğitim’den olumlu yanıt gelmedi.



İL MİLLİ EĞİTİME ZİYARET

Projenin tüm çocuklara ulaşması gerektiğini vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile görüşerek protokol imzalama talebini iletti. Hürriyet taleplerinin olumlu değerlendirilmediğini ifade etti. Ziyarette Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk eşlik etti.

“YETKİLİLERİ SORUMLULUK BİLİNCİNE DAVET EDİYORUZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile görüşen Başkan Hürriyet, “Beslenme Saati Uygulamasında ısrarcıyız. Biz bu projede hiçbir çocuğu ayırmadan, ekonomik durumuna bakmadan 1 öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Bu güzel hizmete ulaşmak tüm çocukların hakkı. Defalarca İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettik. Bu projenin uygulanması için herkesi göreve ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Şunu herkes bilsin ki bu hizmeti verebilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.