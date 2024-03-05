Büyükşehir personeli hayatını kaybetti

Derince Çenedere’de ikamet eden Ömer Arslan’ın yüksek tansiyona bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ömer Arslan’ın cenazesi bugün Derince Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.Arslan’ın vefatını duyuran İstihdam Ofisi Daire Başkanı Öztekin Kaşukçi, şu ifadeleri kullandı:
“ Çalışma arkadaşımız Ömer Arslan geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir, mekanı cennet olsun inşallah. Cenaze bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Ailesi, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Biz razıyız Allah razı olsun."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.