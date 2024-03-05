Büyükşehir personeli hayatını kaybetti

Derince Çenedere’de ikamet eden Ömer Arslan’ın yüksek tansiyona bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ömer Arslan’ın cenazesi bugün Derince Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.Arslan’ın vefatını duyuran İstihdam Ofisi Daire Başkanı Öztekin Kaşukçi, şu ifadeleri kullandı:

“ Çalışma arkadaşımız Ömer Arslan geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir, mekanı cennet olsun inşallah. Cenaze bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Ailesi, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Biz razıyız Allah razı olsun."