İzmit Belediyesi Mobil Aşevi’yle her gün  bin kişilik iftar yemeği vermeye hazırlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mobil Aşevi’nin Ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği müjdesini verdi. Zorlu ekonomik şartlarda dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatacak birçok hizmeti hayata geçiren Başkan Hürriyet, Mobil Aşevi’nin Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik yemek çıkaracağını belirtti. Anıtpark’ta konumlanacak olan Mobil Aşevi’nde ücretsiz olarak verilecek olan iftar yemeği için oturma düzeni de oluşturulacak.

HÜRRİYET KONUYLA İLGİLİ VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Konuyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren Başkan Hürriyet, “Daha önce belediyemize kazandırdığımız Mobil Aşevi’nin önümüzdeki Ramazan ayında vatandaşlarımıza hizmet vermesi konusunda bir süredir çalışıyoruz. Böylesine zorlu ekonomik şartlarda dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, öğrencilerimize hitap edecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Malum önümüz Ramazan. Öncelikle şimdiden Ramazan ayımız mübarek olsun, hayırlarıyla gelsin. Bütün milletimizi bu zorlu ekonomik koşullardan çıkmayı nasip etsin. Herkesin hanesine bolluk ve bereket diliyorum.

“BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Bu zor şartlarda insanlarımızın yeme içme ihtiyaçlarına dair Ayazma Mahallesi’nde kocaman bir Aşevi kurmuştuk. 4 yıldır sürekli işleyen bir Aşevimiz var. Bu Aşevi sayesinde 13 binden fazla insanımıza sosyal destek veriyoruz. Sonrasında Mahalle Mutfaklarını başlatmıştık. Özellikle dezavantajlı mahallelere belli saatler aralığında 3 çeşit yemeği 10 TL’ye satışa sunuyoruz. Bu projeyi de 2 yıldır sürdürüyoruz.



“RAMAZAN AYINDA FAALİYETE ALIYORUZ”

3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu Kent Lokantasını hayata geçirdik. Şimdi de Ramazan ayı boyunca birçok vatandaşımızın yeme içme ihtiyacını karşılayacak programlar hazırlıyoruz. Her akşam birçok mahallede iftar programları yapacağız. Dar gelirli yurttaşlarımızın evine kadar sıcak yemek desteğini götüreceğiz. Aynı zamanda Anıtpark’ta Mobil Aşevi’mizi Ramazan ayında faaliyete alıyoruz. Burada her akşam bin kişiye yemek çıkarılacak. Dar gelirli vatandaşlarımız ya da evine geç kalan yurttaşlarımız için burada bir oturma düzeni kuracağız.

“ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE”

Mobil Aşevi’ni çalıştırabilmemiz için elektrik, su ve kanalizasyon desteğine ihtiyacımız var. Konuyla alakalı Büyükşehir’e, İSU’ya ve SEDAŞ’a yazılar yazdık. Buralardan dönüş bekliyoruz. Bunlar da hallolduğu takdirde Ramazan ayının ilk gününden itibaren 1 ay boyunca burada her gün bin kişiye hizmet edecek iftar sofraları kuracağız. Vatandaşlarımız bu iftar sofralarından ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

“FORD’A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

FORD bize bu konuda çok ciddi destekler sağladı. İş makinalarımız ve kamyonlarımızın son kısmını FORD ’tan satın almıştık. Sağ olsun FORD bize sosyal destek anlamında da ciddi destekler verdi. Mobil Aşevi’ni bize FORD hibe olarak verdi. Şimdi onların destekleriyle birlikte Ramazan ayında birlikte hayırlı bir iş yapacağız. FORD’a gerçekten çok teşekkür ediyorum.

“DAHA ÇOK PROJE DAHA ÇOK İSTİHDAM DEMEK”

Mobil Aşevi dışında diğer mahallelerimizde de her akşam iftar programları yapacağız. Mahalle iftarları için yemekler de diğer Aşevimizde hazırlanacak. Biz hep kendi öz gücümüzle yapmaya çalışıyoruz, hep kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Dışarıya bağımlılığımızı azaltarak kendi personel gücümüzle istihdam da yaratarak üretiyoruz. Daha çok proje demek daha çok istihdam demek. Bu da daha çok insanın evine ekmek götürmesi demek. Aynı zamanda belediyemizin daha az parayla daha çok iş yapması demek. Öz gücümüzle hizmet etmemiz çok kıymetli.

"İZMİT’E BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLIYIZ”

Vatandaşlarımız, gıda mühendislerimizin denetiminde hazırlanan sağlıklı, hijyenik, kaliteli yemekleri gönül rahatlığıyla ve afiyetle yiyebilir. Mobil Aşevi’miz Ramazan ayı boyunca her gün hizmet verecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah İSU, SEDAŞ ve kanalizasyon konusunda Büyükşehir bize olumlu dönüş yapar ve bu iftar sofralarını kurmak nasip olur. Müdürlüklerimiz ciddi anlamla bu konu için çok çalışıyor. Hepsinin emeklerine sağlık. İzmit’i seviyoruz, İzmit’ büyük bir aşkla bağlıyız. Biz hep yolumuza ‘İleri, daha ileri’ diyerek devam ediyoruz” dedi.

“11 NOKTADA SICAK ÇORBA HİZMETİ VERİYORUZ”

Çorba çeşmeleri konusuna değinen Başkan Hürriyet, “Daha önce çorba çeşmesi hizmeti vardı. Fakat hijyen koşullarına uygun değildi ve az sayıda bölgede hizmet veriyordu. Biz şu anda 11 noktada mobil araçlarımızla çorba hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda engelli personel istihdam ediyoruz. Özellikle işçi servislerinin olduğu noktalarda çorba arabalarımız var. Çorbalarımız her sabah Aşevi’nde hazırlanıyor, daha sonra belirlenen noktalarda vatandaşlarımıza servis ediliyor.

“RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Belediyenin mal edinmesi çok kıymetli Biz her geçen gün dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Olası bir afette bu tarz araçlara ihtiyaç oluyor. Bunu yakın zamanda ne yazık ki tecrübe ettik. Şimdi FORD’un katkılarıyla Mobil Aşevi’miz İzmitlilere hizmet verecek. Ayrıca bizlere mobil fırın hibe edecekler. Artık kendi ekmeğimizi de kendimiz üreteceğiz. Dışarıdan ekmek almak yerine kendimiz üreteceğiz. Bu zorlu şartlarda biz vatandaşlarımıza bir nebze de katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdiden Ramazan ayımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun” ifadelerini kullandı.