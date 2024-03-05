Kocaman’a meşaleli karşılama  

SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında Kartepe Mesire Alanı’nda gençlerle bir araya geldi. MHP Kartepe İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen ‘Gençlik Buluşması’ programında Başkan Kocaman’a MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek ile yöneticiler de eşlik etti. Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, mesire alanında meşalelerle karşılandı. Gençler, Başkan Kocaman için sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

“GENÇLER İÇİN PROJELER ÜRETECEĞİZ”

“Kartepe’nin ve Kartepeli gençlerin gelişimine değer katacak çok önemli projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz” diyen Kocaman, “Siz gençleri asla unutmayacağız. Sizler için yeni dönemde yeni projeler üreteceğiz. Bunlardan biri de Sapanca yolu üzerinde hayata geçirilecek olan açık hava AVM’si olacak. Kartepe’de gençlerimiz daha fazla ve keyifli vakit geçirebilecek alanlar bulacak. Sizin verdiğiniz destekle sizler için çalışağız” ifadelerini kullandı.