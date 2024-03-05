Çetinkaya'dan Suludere'ye ziyaret

SEVGİ SELİ VARDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Suludere Mahallesi’ne giden Çetinkaya, yoğun ilgi ve sevgi seli karşılaştı.

DESTEKLERİNİ İSTEDİ

Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Mesut Çetinkaya, “Mahalle meydanına gelerek beni ve ekibimi karşıladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Belediye başkan adayı kardeşiniz olarak karşınızdayım ve desteğinizi istiyorum” dedi. Suludere sakinleri de “Oylarımız Mesut Çetinkaya ve ekibine” diyerek seçim öncesinde kararlarını verdiklerini söyledi.