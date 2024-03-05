Çetinkaya'dan Suludere'ye ziyaret

SEVGİ SELİ VARDI
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Suludere Mahallesi’ne giden Çetinkaya, yoğun ilgi ve sevgi seli karşılaştı.
DESTEKLERİNİ İSTEDİ
Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Mesut Çetinkaya, “Mahalle meydanına gelerek beni ve ekibimi karşıladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Belediye başkan adayı kardeşiniz olarak karşınızdayım ve desteğinizi istiyorum” dedi. Suludere sakinleri de “Oylarımız Mesut Çetinkaya ve ekibine” diyerek seçim öncesinde kararlarını verdiklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.