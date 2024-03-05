- Asayiş

Kocaeli'de terör operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-7' operasyonları çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de terör operasyonu mask

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Amasya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı. Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.”

- Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

# medya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

05 Mar 2024 - 11:51 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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