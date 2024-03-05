Kocaeli'de terör operasyonu

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Amasya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı. Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.”
- Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.