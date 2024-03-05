Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart günü Çayırova, Gebze ve Darıca’da seçim çalışmalarına katılacak. Darıca’da ufak bir miting yapacağı öğrenilen Özdağ buradan İzmit’e gelecek. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda Merkez Bankası’ndan Anıtpark’a yürüyecek olan Özdağ, kent insanlarıyla buluşacak, esnafla görüşecek. Özdağ, İzmit’ten Gölcük’e geçip ilçe turu yapacak, vatandaşla bir araya gelecek. Akşam ise Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de belediye başkan adayları tanıtılacak.