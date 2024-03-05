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Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart’ta şehrimize gelerek Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve Gölcük’te programlara katılacak

HABER MERKEZİ
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Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor mask

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart günü Çayırova,  Gebze ve Darıca’da   seçim çalışmalarına katılacak. Darıca’da ufak bir miting yapacağı öğrenilen Özdağ buradan  İzmit’e gelecek. İzmit  Cumhuriyet Bulvarı’nda  Merkez Bankası’ndan Anıtpark’a yürüyecek olan Özdağ, kent insanlarıyla buluşacak, esnafla görüşecek. Özdağ, İzmit’ten Gölcük’e geçip  ilçe turu yapacak, vatandaşla bir araya gelecek. Akşam ise Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de belediye  başkan adayları tanıtılacak.
# Ümit Özdağ, Zafer Partisi, cumhuriyet, seçim, ilçe, Başiskele, Çayırova

05 Mar 2024 - 11:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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