Süper Play-Off’ta sessiz başlangıç

9 KİŞİYLE 0-0’I YAKALADILAR

Süper Amatör Lig Play-Off’un ilk haftasının önemli maçında, Karamürselspor, A Grubu’nun şampiyonu Bağdatspor’u konuk ettiği maçı, 9 kişi kalmasına rağmen 0-0 berabere kaldı. Karamürselspor’a, Bağdat gol atamayınca, maç 0-0 bitti. Maçın ilk yarısında her iki takım girdiği gol pozisyonları değerlendiremedi. 67. Dakikada Karamürselspor’dan Muhammet Yalçın, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85’de Karamürselspor’un forvet oyuncusu Rıza Altıntaş da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İki takım da play-off’un ilk haftasını birer puanla tamamladı.