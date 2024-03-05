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Süper Play-Off’ta sessiz başlangıç

Süper Amatör Lig’de normal sezonu ilk üçte tamamlayan ve adını Play-Off’a yazdıran 6 takım içerisinde, ilk hafta maçlarında Karamürselspor evinde Bağdatspor’la 0-0 berabere kaldı  

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Süper Play-Off’ta sessiz başlangıç
Süper Play-Off’ta sessiz başlangıç
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9 KİŞİYLE 0-0’I YAKALADILAR

Süper Amatör Lig Play-Off’un ilk haftasının önemli maçında, Karamürselspor, A Grubu’nun şampiyonu Bağdatspor’u konuk ettiği maçı, 9 kişi kalmasına rağmen 0-0 berabere kaldı. Karamürselspor’a, Bağdat gol atamayınca, maç 0-0 bitti. Maçın ilk yarısında her iki takım girdiği gol pozisyonları değerlendiremedi. 67. Dakikada Karamürselspor’dan Muhammet Yalçın, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85’de Karamürselspor’un forvet oyuncusu Rıza Altıntaş da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İki takım da play-off’un ilk haftasını birer puanla tamamladı.
# Süper Amatör Lig, Karamürselspor

05 Mar 2024 - 12:03 - Siyaset

Mahreç  Spor Merkezi

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