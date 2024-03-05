Süper Play-Off’ta sessiz başlangıç

9 KİŞİYLE 0-0’I YAKALADILAR
Süper Amatör Lig Play-Off’un ilk haftasının önemli maçında, Karamürselspor, A Grubu’nun şampiyonu Bağdatspor’u konuk ettiği maçı, 9 kişi kalmasına rağmen 0-0 berabere kaldı. Karamürselspor’a, Bağdat gol atamayınca, maç 0-0 bitti. Maçın ilk yarısında her iki takım girdiği gol pozisyonları değerlendiremedi. 67. Dakikada Karamürselspor’dan Muhammet Yalçın, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85’de Karamürselspor’un forvet oyuncusu Rıza Altıntaş da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İki takım da play-off’un ilk haftasını birer puanla tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.