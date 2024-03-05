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Derince Birlik ve Nusretiye koptu, Pelitli, Çayırova Belediye kapışıyor! ŞİPŞAK 2.KÜME’DE 1.DEVRE BİTİYOR  

Derince Birlik ve Nusretiye koptu, Pelitli, Çayırova Belediye kapışıyor, Şipşak Lig’de devre sona eriyor. Yardım kapmak için ligde katılıp sezon başı ligden çekilenler tepki görüyor

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Derince Birlik ve Nusretiye koptu, Pelitli, Çayırova Belediye kapışıyor! ŞİPŞAK 2.KÜME’DE 1.DEVRE BİTİYOR   mask
Derince Birlik ve Nusretiye koptu, Pelitli, Çayırova Belediye kapışıyor! ŞİPŞAK 2.KÜME’DE 1.DEVRE BİTİYOR  
Derince Birlik ve Nusretiye koptu, Pelitli, Çayırova Belediye kapışıyor! ŞİPŞAK 2.KÜME’DE 1.DEVRE BİTİYOR  
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KAP YARDIMI, LİGE KATILMA!..

Artık angarya haline gelen 2.Küme Futbol Ligi’nde aşırı gollü maçlar, sahadan çekilmeler, başlamadan ihraç olmalar gırla giderken, belediyelerden yardım almak için kulüp kurup, sonra ligde katılmayanlar açık bir dolandırıcılık yapıyor.

AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR

Bu kulüpler, herkesin aklıyla dalga geçer gibi, bir sonraki sezon öncesi de biraz kafa gösteriyor, yardımı alıyor, sonra ligden çekiliyorlar. Belediye başkanları da denetlemediği için bu dolandırıcılık artık sektör haline gelmiş durumda bulunuyor.

LİGE KATILMAYANA BİR SONRAKİ SEZONDA YARDIM YAPMAYIN

Gençle spor yapıyoruz yalanı altında türeyen bu tip kulüplerde başkanlar ve yönetimler parayı cebe indiriyor. Böylece ligin boyu kısalıyor, adeta çim halı ligi haline geliyor. 120 bin nüfusu olan kentimizde 90’li yıllarda 3.Küme’de bile onlarca kulüp yer alırken, şu anda 2.Küme’de bile maçlar ağır aksak onanıyor, kimse keyif almıyor.

05 Mar 2024 - 12:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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