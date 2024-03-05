Gebzespor’da, Özgür Vurur ile yollar ayrıldı    

BAŞARILI BİR PROFİL ÇİZDİ

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Gebzespor’da ayrılık yaşandı. Başkan Abbas Sır’ın istifasından sonra Teknik direktör Özgür Vurur ile yolların ayrılmasına karar verildi. Ligin bitimine 9 maç kala ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlenmesine rağmen böyle bir kararın alınması şaşkınlık yarattı. Özgür Vurur, Gebzespor bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı yapmış, 19 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans ile oynamıştı. Gebze, topladığı 46 puan ile, maç eksiği olmasına rağmen, lider Çorluspor 1947’nin 2 puan gerisinde bulunuyor.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Gebzespor, başarılı teknik direktör Özgür Vurur ile yolların ayrıldığını kamuoyu ile paylaştı. Gebzespor resmi sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “2023- 2024 sezonunda bu zamana kadar Gebzesporumuza hizmet veren teknik direktörümüz Özgür Vurur ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli hocamıza bu zamana kadar verdiği katkılar nedeniyle teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”