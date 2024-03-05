Gergerlioğlu'nu tehdit edip hakaret etmişti! Cezası belli oldu

Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karara göre Gökhan Akkaya, Gergerlioğlu’nu aleni tehdit ve hakaret etmek suçundan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gergerlioğlu’nun yanında bulunan DEM PARTİ Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Selda İlgöz Kocayiğit’e yönelik tehdit ve hakaret suçundan yargılanan Gökhan Akkaya’ya hakaret suçundan 2 ay 5 gün, tehdit suçundan ise 5 ay 18 gün hapis cezasına verildi. Mükerrir hükümleri kapsamında cezalandırılan Gökhan Akkaya’nın tutuklanarak kapalı cezaevine konması bekleniyor. Bunun yanı sıra mahkeme sürecindeki dosya masrafları da hazine tarafından Gökhan Akkaya’dan tahsil edilecek.

Yapıkları yanlarına kar kalmadı!

Hakkın yerini bulduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “ Seçim çalışmaları esnasında İzmit Kuruçeşme’de partili arkadaşlarımızla halkımızı ziyaret ederken bize saldıran bir güruh olmuştu. Gökhan Akkaya ve peşine taktığı birtakım kişiler bizlere tehdit ve hakaretler eşliğinde saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunu iktidar medyası istedikleri gibi manipüle ederek kullanmışlardı. Biz olayı orada bırakmadık ve mahkemeye müracaat ettik. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesi Gökhan Akkaya hakkında kararını verdi. Bana yönelik söz ve fiillerinden kaynaklı 8 ay 22 gün, arkadaşıma yaptığı fiiller için ise 2 ay 5 gün ve 5 ay 18 gün ceza verdi. Herkes bilsin ki demokratik siyasetimizi kimse engelleyemez. Biz halkımızla beraberiz. Bu tarz provokatif eylemlerle çalışmalarımızı engellemeye kalksalar da hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz onların dilinden onlara cevap vermeyeceğiz. Yargıya gideceğiz ve bu kurumlar onlara gereken cezayı verecektir. Bizler demokratik siyasetimizi devam ettireceğiz ve halkımızın her kesimine ulaşacağız. Bu tarz provokatörler bizi yolumuzdan vazgeçiremeyecek. Bu saldırganlarda yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını gördüler. Bu ve benzeri girişimlere tevessül edenlerde başlarına neler gelebileceğini görmüş olsunlar” ifadelerini kulandı.