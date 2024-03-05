Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi

Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
KABUL EDİLDİ
Meclis gündeminde yer alan Evsel katı atık bertaraf tarifesi, Eşme, İstasyon, Uzunbey, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi No.122 adresinde bulunan binanın Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.