Ramazan davulu meselesinde mermi yiyen muhtar konuştu

Olay, gece sıralarında Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek, teklifini reddetti. Samet Ş. ise yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'ın sağ bacağına ateş etti. Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. ise kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Kaplan tedavisinin ardından taburcu edildi. Samet Ş'nin ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

"Mahallemin çocuğu olmadığı için davul çalmasına müsaade etmedim"

Yaşananları anlatan muhtar Metin Kaplan, "15 gün önce de şahıs işletmeme gelip davul çalmak istediğini söyledi ancak şahıs bizim mahallede ikamet etmediği için güzelce konuşup yolladım. Mahallemin çocuğu olmadığı için davul çalmasına müsaade etmedim çünkü mahallenin çocukları davul çalmak istiyordu. Şahıs mahallemizde ikamet etmiyor" dedi.

"Arkamı döndüğüm esnada tabancasını sağ ayağıma dayadı"

Samet Ş'nin dün gece saatlerinde yeniden yanına geldiğini ifade eden Kaplan, "Bizim mahallede ikamet etmediğini tekrardan söyleyerek, isteğinin yasal olmadığını dile getirdim. 'Belediye bu iş için ikamet belgesi istiyor' dedim. Bir türlü ikna edemedim Şahıs ortak olmak istedi. 'Bu işe bulaşma, kimsenin ağzının tadını bozmamıza gerek yok' dedim. İşletmemi kapattım ve tekrardan dışarda konuşarak sakinleştirmeye çalıştım. 'Davulu çalacak kişiler de senin arkadaşın' dedim. 'İyi geceler' deyip arkamı döndüğüm esnada tabancasını sağ ayağıma dayadı. O esnada sıcaklık hissettim ve şahsın kaçtığını gördüm. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Konuya ilişkin şikayetçi oldum. Şahısta Körfez ilçesinde, bizim mahallemiz sınırı dışında yaşıyor. Herkesin çocuğu var. Devletin bu tür insanların dışarda kalmasına müsaade etmemesi gerekir. Gereken cezayı vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.