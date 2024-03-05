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Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı  

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmaları için Dilovası’na gelen Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile kapı kapı dolaşarak destek istedi.

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Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı   mask
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı  
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı  
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AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu saha çalışmalarına hız verdi. Sabah başlayan seçim çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ediyor. Dilovası’nda kapı kapı dolaşarak Dilovalı hemşerileri ile bir araya gelen Ömeroğlu’na önceki gün AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’da eşlik etti.

YILMAZ, ÖMEROĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

Yılmaz ve Ömeroğlu, seçim çalışması kapsamında sabah başladıkları ziyaretlerde ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yaptılar. Ziyaretlerde Ömeroğlu’na destek isteyen Yılmaz, “Önümüzde hem ülkemiz hemde ilçemiz için önemli bir yerel seçim süreci var. Bu süreçte sizlerden Cumhur İttifakına ve adayımız Ramazan Ömeroğlu’na destek vermenizi istiyorum. Biliyorum ki, Dilovalı hemşerilerim her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bizleri yalnız bırakmayacak ve yanımızda yer alacaktır. İnşallah 31 Mart gecesi yüzümüz gülecek ve 1 Nisan sabahından itibaren de Dilovası aynı şekilde hizmet almaya devam edecektir.” dedi.

DERDİMİZ GÖNÜLLERE GİRMEK

Hemşerilerinden büyük motivasyon aldığını ifade eden Ömeroğlu ise ziyaretlerde yaptığı konuşmasında; “Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak için gece gündüz sahadayız. Bu yoğun tempoda en büyük motivasyon kaynağımız hemşerilerimizin güveni ve güler yüzü. Bizim derdimiz gönüllere girmek, bizim derdimiz şehrimize hizmet etmektir.” diye konuştu.

 

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05 Mar 2024 - 12:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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