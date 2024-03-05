Hürriyet: “Bize sataşacağınıza ekonomiyi düzeltin”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son dönemde halka sundukları hizmetleri ‘ Seçim yatırımı’ olarak değerlendiren AKP’lilere yanıt verdi. Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Hizmetlerimiz yukarıdan aşağıya herkesi rahatsız etmiş ki 2019’daki gibi bu hizmetler konuşulmasın diye herkes sataşıp duruyor. Lafını sözünü bilmeyen ve geçmişini unutanlarla uğraşacak zamanımız yok. Sadece halkımıza bu kent için gece gündüz nasıl mücadele ettiğimizi anlatıyoruz. Fotoğrafta 2 plaka. İkisi de BL plaka ama birisi geçmiş dönemde kiralanan lüks makam aracı, diğeri ise bizim dönemimizde satın alınan hizmet aracı ve kiralık değil siyah plaka olarak halkın malı.

“HADİ SİZ DE YAPIN DA GÖRELİM”

Yıllardır belediyeden makam aracı kullanmadım, daha 1 litre benzin kendi aracıma belediyeden koymadım. Sadece ve sadece halk için çırpınıyoruz. Üstelik meclis çoğunluğu olmadan yaptık onca şeyi. Ne mi yaptık; Göreve gelir gelmez Düğün Salonlarını 1 lira yaptık. Hadi siz de yapın da görelim. Çınar Akademi çatısı altında çocuğunu dershaneye yazdıramayan ailelerimizin evlatlarının bir yıl boyunca eğitimini ücretsiz veriyoruz. Üstelik 2 yıldır.

“3 ÇEŞİT YEMEK 40 LİRA”

Eski dönemde ihale edildiği için paralı olan Yeni Cuma Parkındaki Tuvaletleri yenileyip, halkın kullanımına ücretsiz sunduk. Keşke Fevziye Cami tuvaletlerini 2026’ya kadar ihale etmeseydiniz de orasını da ücretsiz yapabilseydik. Fevziye’de yer alan hizmet yerini 2022 yılının sonunda ihalesi bitince geri aldık tadil ettik ve Kent Lokantası olarak 3 çeşit yemeği 40 liraya hizmete sunduk.

“2 YILDIR MİLLİ EĞİTİMİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Açtığımız ve Kocaeli’nde ilk ve tek olan Alzheimer Merkezinde 3 yıldır ücretsiz hizmet veriyoruz, 4 yıldır Ücretsiz Diyetisyen, Psikolog hizmeti veriyoruz, Dönemimizde kurulan Aşevinden 3 yıldır üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek veriyoruz, Aynı Aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine bedava sıcak yemek servisimiz var. Okullarda öğrencilere her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilmek için 2 yıldır milli eğitimi ikna etmeye çalışıyoruz. Mahalle mutfakları adı altında pilot mahallelerde 10 liraya üç çeşit yemek hizmeti sunuyoruz.

“HALKIMIZ HİZMETLERİ GÖRÜYOR”

Eski makam aracını şehit yakınları ve gazilerin hizmetine ücretsiz sunduk. Kreşlerimiz, kütüphanelerimiz, yaşam merkezlerimiz, gıda bankamız, dost eller mağazamız, kadın girişimciler merkezimiz ve daha nice hizmeti görmek istemeyenlere inat halkımız görüyor. Ve bu hizmetlerimiz seçim sonrası da devam edecek. İstediğiniz kadar algıyı değiştirmeye çalışın, işe yaramayacak ve halkımız bu dönem meclis çoğunluğu ile birlikte bize yetki verecek inşallah. Bize sataşacağınıza elinizde olan şu hükümet gücü ile ekonomiyi düzeltin, emeklilere hak ettikleri ücretleri verin, enflasyonu biran önce düşürün, krizi bitirin.”