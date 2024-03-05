İddaa Terimleri ve Anlamları

Tüm Detaylarıyla İddaa Terimleri

Söz konunu iddaa oyunları olduğunda farklı bir dünyada bahsetmek mümkün. Kazançlı bahisler tercih edebilmek için bu dünyanın diline hakim olmak gerekiyor. İşte bunun için iddaa terimlerini öğrenmek atılması gereken ilk adım. Böylece iddaa bahis seçeneklerini öğrenmek pratikleşiyor. Bilinçli ve kazanma olasılığı yüksek bahislere imza atmak isteyenler için iddaa terimleri ve anlamları yazımızda.

İddaa Terimleri

İlk defa iddaa oynayacak birisi için iddaa bültenindeki terimleri ve kısaltmaları oldukça farklı gelebiliyor. Bunun sonucunda tam olarak istenen kuponları hazırlamak zorlaşabiliyor. Profesyonel olarak iddaa dünyasına dahil olmak isteyenlerin şu iddaa terimleri anlamını bilmesi oldukça önemli:

MS (Maç Sonucu): Bir maçın direkt sonucunu tahmin etme bahsidir. Bu bahis ya takımların galibiyeti ya da beraberlik seçeneği için oynanır.

Beraberlik (X): Karşılaşmanın normal süresi sonunda eşitlikle sonuçlanacağına dayanan bahis türüdür. Futbol, basketbol ve voleybol gibi birçok alandaki müsabakalarda bu bahis seçeneği görülebilir.

Alt ve Üst (Alt/Üst): Bir müsabakada atılan toplam gol sayısı üstüne oynanan bahis türüdür. Bu bahislerde gol limitleri vardır. Bahsin kazanması için belirtilen gol sayısı limitlerin tutması gerekir.

Karşılıklı Gol (KG VAR – KG YOK): Bir müsabakadaki takımların birbirlerine gol atma durumu üzerine oynanan bahis türüdür. Eğer takımların ikisi de en az bir gol attığı durumlarda KG VAR, atmadığı durumlarda ise KG YOK bahsi kazanır.

Tek/Çift: Karılaşmada atılan toplam gol sayısının tek veya çift olacağını tahmin etmeye dayanan bahis türüdür.

Çifte Şans (1-X, 1-2, X-2): İki farklı sonucu seçme imkanı sunar. Bu bahis türü tercih edilerek hem ev sahibi hem deplasman takımının galibiyet olasılığı değerlendirilebilir.

Handikap (H): Bir takımın diğerine karşı avantajlı veya dezavantajlı bir konuma gelmesidir. Handikaplı bahisler, takımlar arasındaki güç dengesizliklerini dengelemek için kullanılır. Bu bahse göre bir takım belirlenen gol sayısına göre geride maça başlar.

İlk Yarı / Maç Sonucu: İlk yarı / maç sonucu, bir futbol maçının ilk yarısı ve maç sonucu üzerine tahmin yapılan bir bahis türüdür. Bahisçilere, hem ilk yarıdaki skoru hem de maç sonucunu doğru tahmin etme olanağı sunar. Bu bahis türü genellikle "1/X/2" şeklinde ifade edilir.

Sistem Bahisleri: Bir iddaa kuponunda birden fazla seçenekle bahis yapma imkanı sunan bir bahis türüdür. Sistem bahislerinde, belirlenen seçeneklerin belirli bir kombinasyonu üzerine bahis yapılır. Mesela 5 maçla hazırlanan bir sistem kuponunda 4 veya 3 maçın tutması durumunda da kazanç sağlamak mümkündür.

Düello: İki farklı karşılaşmada yer alan takımın birbiriyle oynadığı varsayılan bir bahis türüdür. Bu bahis türünün sonucu söz konusu takımların attıkları gol sayısına göre belirlenir.

Canlı Bahis: Bir karşılaşma esnasında seçim yapma imkanı tanıyan bir bahis türüdür. Maçın veya etkinliğin durumuna göre oranlar sürekli olarak güncellenir. Kaçırılan maçları değerlendirmek ve heyecanlı bir iddaa deneyimi yaşamak için canlı iddaa ideal seçenektir.

Bunlara ek olarak karşılaşmalardaki oyuncular, korner pozisyonları ve maç akışına dair birçok farklı bahis türü yer almakta. Genellikle soru şeklinde iddaa bülteninde yer alan bu bahis seçenekleri de kazançlı bir kupon için değerlendirilebilir.