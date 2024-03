Gençlik Otobüsünde Başkan var

OTOBÜSTE GENÇLERLE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze Gençlik Kolları tarafından hazırlanan Gençlik Otobüsünde gençlerin sorularını yanıtladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av.Bilal Durmuş Kurt ve Gebzeli gençlerin katılımıyla gerçekleşen program çok sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Gençlerin sorularına içten cevaplar veren Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

“HER İŞİMİZİN MERKEZİNDE GENÇLER YER ALDI”

“Beş yıl boyunca işimize dört elle sarıldık. Gençler için yeni alanlar açmak lazımdı, açtık. Kocaeli’yi gençler için fırsatlar ve imkânlar şehrine dönüştürmek için uğraştık. Engel varsa kaldırdık, engellilerin her yere her hizmete erişimini arttırdık. Kadınlarımız, annelerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, her planımızın, her işimizin merkezinde yer aldı. İşe yarayan, sorun çözen, hayatı kolaylaştıran, Kocaeli’nin gücüne güç katan, herkesi kapsayan, kuşatan ne varsa onu aldık, onu ilerlettik, onu büyüttük”. Program sonunda gençlere hediyeler de verildi.