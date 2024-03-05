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Özlü, “Başiskele’ye 5 yılda onlarca eser kazandırdık”  

Barbaros Mahallesi’nde bulunan Taziye Evi’nde bölge sakinleriyle bir araya gelen AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, ilçeye 5 yılda kazandırılan eser ve hizmetleri anlattı.

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Özlü, “Başiskele’ye 5 yılda onlarca eser kazandırdık”   mask
Özlü, “Başiskele’ye 5 yılda onlarca eser kazandırdık”  
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ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde bulunan Taziye Evi’nde bölge sakinleri ile buluştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da programa katılarak hem Özlü’ye destek oldu hem de vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu.

YENİ DÖNEMDE DAHA İYİSİ OLACAK

“Hamdolsun, Allah'ın izni, necip milletimizin desteğiyle beş yıl boyunca kentimize onlarca güzel eser ve hizmet kazandırdık” diyen Özlü, “Başiskelemiz prestij caddeleriyle, sosyal tesisleriyle, kadın, aile gençlik ve spor hizmetleriyle adeta bir şehre dönüştü. Komşularımızla kurduğumuz güçlü birliktelikle önümüzdeki dönem daha büyük, daha güzel projelerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağız” ifadelerini kullandı. Milletvekili Cemil Yaman da yaptığı konuşmasında yerel seçimlerde Yasin Özlü’ye destek verilmesini istedi.

 

 

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05 Mar 2024 - 13:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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