DSP Genel Başkanı Aksakal: “Emekliler seçimin kaderini değiştirecek”

Demokratik Sol Parti ( DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal yerel seçimler kapsamında gazetemize ziyarette bulundu. Önder Aksakal gerçekleştirdiği ziyarette gündeme ve seçim sürecine ilişkimn önemli açıklamalarda bulundu. Aksakal Türkiye’de siyasetin kimyasının değiştiğini ifade ederek, “Ekonominin kötü olmasının sebeplerden biri de AK Parti iktidarının 2002’ten başlayan süreçten bu yana tüm kaynaklarımızı hoyratça kullanmasından kaynaklı. Küresel sistemin yörüngesinden çıkamamak. Kocaeli toplumsal dokusu itibariyle aslında sol cenahta olması gereken bir kent normalde. Nasıl bir süreç yaşandıysa artık sadece merkez ilçe de demokratlık görünüyor. Partiler arasında kategorize edersek 12 ilçeden sadece 1 tane iktidar dışında idare gösterebiliyor. Demek ki ekonomik durumu iyi olanlar solcu durumu kötü olanlar ise sağcı oluyor normalde bunun tam tersi olması gerekiyor. Türkiye’de siyasetin kimyası değişmiş” dedi.

15 SENEDE AÇTIĞINIZ YARA 5 SENEDE KAPANMAZ

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin görüşlerini de ifade eden Aksakal, “Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öyle bir noktaya getirildi ki iki ana grup oluşturuldu. Millet ittifakı tarafı ABD’yle hareket etti. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra hükümet milli değerlere sahip çıkan ve anti emperyalist saldırılara göğüs geren bir politika izledi. Biz anti emperyalist olmadığımız için cumhur ittifakın yanında yer aldık. Biz AK Parti’nin ekonomi politikaları karşısında hiçbir zaman aynı istikamette olmadık. AK Parti’nin iktidara geldiği zamanı düşünün yüzde 26’yla iktidarı teslim ettik. Siz iktidara geldiğiniz de bu ülkenin toplam iç ve dış borcu 150 milyar dolardı. Şimdi trilyon dolar oldu. Ülkede ne varsa sattınız bütün bu hatalar kolay kolay kapanabilir mi? 15 senede açtığınız yara 5 senede kapanmaz” dedi.

BUNU MİLLET YEMEZ

Emekli vatandaşların sorunlarına da değinen Aksakal, “Emeklilerin hali ortada bugün Merkez Bankası’nın başına bir emekliyi koysanız Mehmet Şimşek’ten daha iyi yönetir Merkez Bankası’nı en azından bir hesap angajmanı içerisinde olmaz. Bu seçimde ekonomi ön plana çıkacak. Emekliye kök maaş üzerinden zam vereceğiz dediler. Bu yanlış bir şey siz kök maaş üzerinde değil aldığı maaş üzerinde zam vermeniz gerekir. Seyyanen 4 bin TL zam verin dedik sonra dediğinizi uygulayın. Dendi ki çalışan emeklilere verilemesin. Çalışan emekliye 100. yıl kutlaması gelmiyor mu? 16 milyon emekli bu seçimin kaderini değiştirecek. 10 bin TL’yle bu insanlar geçinemez. Herkes bekliyor ki Tayyip Erdoğan çıkıp seçim öncesi seyyanen 5 bin TL zam verecek. Bunu yer mi bu millet yemez” dedi.

DSP OLARAK PARLEMENTODA GÜÇLENECEĞİZ

Bülent Ecevit’in politikalarına da değinen Aksakal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, “Bir algı yaratamaya çalışıyorlar. Biz iktidara geldiğimiz devlet batmıştı diyorlardı. Bu yalan Ecevit iktidara geldiğinde ülke bitmişti. Hala daha 25 yıl öncenin 100 yıl öncenin hesabını yapan bir iktidar var. Dış politika üzerinde bakarsak eğer Cumhurbaşkanı ve kabinesi Türkiye’nin çıkarlarına uygun hareket ediyor. İktidarın bugün Kıbrıs sorununa bakışı DSP bakışıyla aynı keza terörle mücadele konusunda etkin bir mücadele var. Parlamentoda DSP olarak güçlenip kendinizi daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz.

BU ÜLKE EVECİTE YETKİYİ VERMEDİ

Bu ülke 12 Eylül öncesi Kıbrıs Barış Harekâtı kararına imza atan Ecevit’i tek başına iktidar yapmadı. Halkçı, dürüst Ecevit dedi ama yetkiyi vermedi. Hırsız arsız takımı iktidarı aldı tek başına çünkü çaldıklarını paylaştılar. Siyaset kurumu bu yaklaşımdan kaynaklı dejenere oldu. Olmaz dediğiniz adamlar belediye başkanı oldu. Bu ilişiler sayesinde. Bu sistemin bir an önce düzene sokulması gerekiyor. İktidara oy veren vatandaşlar iktidara oy vermeyecek. İktidar partisi mensuplarının sandığa gitmeme alışkanlığı yok. Eğer size 100 belediye verdiyse bunun 50’si belki gidecek. Eğer iktidara yakın bir sonuç çıkarsa toplumun iktidar partisinin karşısında güçlenmesi gereken bir muhalefet olmalı. Erbakan Erbakan diyoruz ama bu kadroyu çıkaran Erbakan değil mi? Erbakan Kayıp Trilyon Davası'nda hüküm giymiş bir siyasetçi değil mi? Bugün Alparslan Türkeş’e, Bülent Ecevit’e hırsız diyen oldu mu?”