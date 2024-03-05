TÜPRAŞ'ın kar rakamlarında düşüş!

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan ve Kocaeli’de üretim yapan TÜPRAŞ’IN satış ve kar rakamlarında negatif bir tablo öne çıkarken varlıklarda ve özkaynaklarda ciddi artış görüldü.

Satışlar: Tüpraş’ın 2022’de 916 milyar TL olan hasılatı, 2023’te yüzde 25 düşüşle 686 milyar TL’ye geriledi.

Brüt kar: Şirketin brüt karı yüzde 3 düşüşle 113 milyar TL’den 109,7 milyar TL’ye indi.

Esas faaliyet karı: 2022’de 76,2 milyar TL olan esas faaliyet karı yüzde 3 düşerek 73,6 milyar TL’ye geriledi.

FAVÖK: 2023 yılında FAVÖK yüzde 7 gerileyerek 103,2 milyar TL’den 96,2 milyar TL’ye indi.

Net dönem karı: Şirketin net karı satışlardaki düşüşün baskısıyla önceki finansal döneme göre yüzde 13 düşerek 53,5 milyar TL seviyesinde oldu.

Varlıklar ve borç: Satış ve net kar açısından ekside olan Tüpraş’ın duran varlıklarında ciddi bir artış görüldü. Duran varlıklar yüzde 2 artışla 201,1 milyar TL’ye çıkarken duran varlıklar yüzde 204 yükselişle 54,4 milyar TL’den 165,6 milyar TL’ye arttı. Şirketin finansal borcu yüzde 6 artışla 35,3 milyar TL’ye artarken özkaynaklar tarafında da güçlü bir hareket görüldü. Özkaynaklar yüzde 179 artışla 71,8 milyar TL’den 200,7 milyar TL’ye çıktı. Şirket, 2024 yılında 500 milyon dolarlık yatırım beklediğini, operasyonel olarak 26 milyon ton üretim ve 30 milyon ton satış beklediğini duyurdu.

Kaynak: paratic