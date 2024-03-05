CİCİM AYLARI BİTTİ! Gürsel sertleşiyor: “İşin şakası YOK!”

EKSİKLER TAMAMLANACAK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün Tuzlaspor maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde başladı. Sakatlığı devam eden Fofana ve Beridze antrenmana katılmadı. Takımdaki eksiklerin farkında olan Mustafa Gürsel, oyun yapısının oturması ve takımın özgüven probleminin giderilmesi açısından bu haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Temsilcimiz bu hafta da bazı günler çift idman yapacak ve Tuzla maçına hazır hale gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K.s - Bilet fiyatlarına baktım Tuzla misafir takım 70 tl bize 5000 tl ye bilet sattılar bizim yönetim delikanlılık yapıp 5.000.000 yapamadı yazık ezik kaldık tuzlaya helal olsun bütün takımlara yaptı yapacağını bir tane kulüp çıkıp dersini veremedi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.