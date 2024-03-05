05 Mar 2024 - 14:00- Spor G:

CİCİM AYLARI BİTTİ! Gürsel sertleşiyor: “İşin şakası YOK!”

Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına önceki gün düzenlenen antrenman ile başladı. Temsilcimiz mutlak galibiyet parolası ile maça çıkacak. Ligin geri kalan maçlarında kazanmamız lazım, çünkü başka şansımız kalmadı  

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CİCİM AYLARI BİTTİ! Gürsel sertleşiyor: “İşin şakası YOK!” mask

EKSİKLER TAMAMLANACAK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün Tuzlaspor maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde başladı. Sakatlığı devam eden Fofana ve Beridze antrenmana katılmadı. Takımdaki eksiklerin farkında olan Mustafa Gürsel, oyun yapısının oturması ve takımın özgüven probleminin giderilmesi açısından bu haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Temsilcimiz bu hafta da bazı günler çift idman yapacak ve Tuzla maçına hazır hale gelecek.
# mustafa gürsel, Tuzlaspor, Kocaelispor

05 Mar 2024 - 14:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

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K.s - Bilet fiyatlarına baktım Tuzla misafir takım 70 tl bize 5000 tl ye bilet sattılar bizim yönetim delikanlılık yapıp 5.000.000 yapamadı yazık ezik kaldık tuzlaya helal olsun bütün takımlara yaptı yapacağını bir tane kulüp çıkıp dersini veremedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 14:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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