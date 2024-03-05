CİCİM AYLARI BİTTİ! Gürsel sertleşiyor: “İşin şakası YOK!”

EKSİKLER TAMAMLANACAK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün Tuzlaspor maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde başladı. Sakatlığı devam eden Fofana ve Beridze antrenmana katılmadı. Takımdaki eksiklerin farkında olan Mustafa Gürsel, oyun yapısının oturması ve takımın özgüven probleminin giderilmesi açısından bu haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Temsilcimiz bu hafta da bazı günler çift idman yapacak ve Tuzla maçına hazır hale gelecek.