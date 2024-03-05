Türk futbolunun Adanaspor ve Kocaelispor’un efsane kaptanı Paşalı Ali Asım Balkaya: “ŞİMDİ  SÜPER LİG’E ÇIKMA ZAMANI DEĞİL”  

DORUKTAKİLER HARİKA BİR ORGANİZASYON

Doruktakiler 2023 ödül törenine de katılan Ali Asım Balkaya, “Müthiş bir tören. Tam bir marka. İnşallah ben de bir gün ödül almayı istiyorum. Kentimizin çocuklarına sahip çıkmalıyız. Adana’da kaptanlığa kadar yükseldim. Ama MAP Kavaklı’da futbolcu olup büyüdüm.

MEHMET ALİ PAŞALI OLMAKLA GURUR DUYUYORUM

Yani İzmit Paşalıyım. Her zaman bununla gurur duydum. Tabii ki Kocaelisporluyum. Tribünlerinde koşturdum, formasını giydim, kaptanlık yaptım. 1.Lig’de olmak bize yakışmıyor. Ama biraz sabırla. Beklememiz ve kendi çocuklarımıza güvenmemiz gerekiyor.

KULÜPLER BİRER İKİŞER İFLAS EDİYOR

Sezon başı planlama doğru. Önce Play-Off… Sonra Süper Lig... Ya da gelecek seneye Süper Lig. İki sezon önceki gibi çıkıp küme düşmenin maliyeti ağır oluyor. Süper Lig’e bir sonraki sezon çıkarsak, ömür boyu orada kalırız. Bakın Süper Lig’e, 4 kulüp dışındakiler iflasın eşiğine gelmiş durumda bulunuyor” dedi.