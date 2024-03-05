05 Mar 2024 - 14:02- Spor G:

Türk futbolunun Adanaspor ve Kocaelispor’un efsane kaptanı Paşalı Ali Asım Balkaya: “ŞİMDİ  SÜPER LİG’E ÇIKMA ZAMANI DEĞİL”  

Türk futbolunun Mehmet Ali Paşa Kavaklılı yıldızı Ali Asım Balkaya, Gülümse Park Cafe’deki söyleşide “Kocaelispor için Süper Lig şu anda erken. Şimdi çıkma zamanı değil. Süper Lig yangın yeri. Durumu görüyorsunuz. Hazır çıkmak daha faydalı olacaktır” dedi  

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Türk futbolunun Adanaspor ve Kocaelispor’un efsane kaptanı Paşalı Ali Asım Balkaya: “ŞİMDİ  SÜPER LİG’E ÇIKMA ZAMANI DEĞİL”   mask
Büyütmek için resme tıklayın

DORUKTAKİLER HARİKA BİR ORGANİZASYON

Doruktakiler 2023 ödül törenine de katılan Ali Asım Balkaya, “Müthiş bir tören. Tam bir marka. İnşallah ben de bir gün ödül almayı istiyorum. Kentimizin çocuklarına sahip çıkmalıyız. Adana’da kaptanlığa kadar yükseldim. Ama MAP Kavaklı’da futbolcu olup büyüdüm.

MEHMET ALİ PAŞALI OLMAKLA GURUR DUYUYORUM

Yani İzmit Paşalıyım. Her zaman bununla gurur duydum. Tabii ki Kocaelisporluyum. Tribünlerinde koşturdum, formasını giydim, kaptanlık yaptım. 1.Lig’de olmak bize yakışmıyor. Ama biraz sabırla. Beklememiz ve kendi çocuklarımıza güvenmemiz gerekiyor.

KULÜPLER BİRER İKİŞER İFLAS EDİYOR

Sezon başı planlama doğru. Önce Play-Off… Sonra Süper Lig... Ya da gelecek seneye Süper Lig. İki sezon önceki gibi çıkıp küme düşmenin maliyeti ağır oluyor. Süper Lig’e bir sonraki sezon çıkarsak, ömür boyu orada kalırız. Bakın Süper Lig’e, 4 kulüp dışındakiler iflasın eşiğine gelmiş durumda bulunuyor” dedi.

05 Mar 2024 - 14:02 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.776.285 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL