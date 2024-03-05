Genç Körfez gümbür gümbür  

KOCAELİ’DEN ÖYLE CEVHERLER ÇIKAR Kİ

U14 - U15 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U14-15 takımları, pazar günü Vinsan Tesisleri’nde Altınordu takımını ağırladılar. U14 takımımız rakibini 1-0 yenerken, U15 takımızı ise 3-0’lık net skorla kazanmasını bildi. Hepsi birbirinden yetenekli olan gençlerimiz, futbolcu fabrikası diye adlandırılan Altınordu’yu adeta dağıttı. Kocaeli’den ne cevherler çıkacağı işte böyle maçlarda daha iyi belli oluyor.