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Genç Körfez gümbür gümbür  

Kocaelispor U14 ve U15 takımı, hafta sonu oynanan maçlarda, Altınordu takımlarını mağlup etmeyi başardı, Gelişim Ligi’nde mücadele eden gençlerimiz gümbür gümbür geliyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Genç Körfez gümbür gümbür   mask

KOCAELİ’DEN ÖYLE CEVHERLER ÇIKAR Kİ

U14 - U15 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U14-15 takımları, pazar günü Vinsan Tesisleri’nde Altınordu takımını ağırladılar. U14 takımımız rakibini 1-0 yenerken, U15 takımızı ise 3-0’lık net skorla kazanmasını bildi. Hepsi birbirinden yetenekli olan gençlerimiz, futbolcu fabrikası diye adlandırılan Altınordu’yu adeta dağıttı. Kocaeli’den ne cevherler çıkacağı işte böyle maçlarda daha iyi belli oluyor.
# Kocaelispor

05 Mar 2024 - 14:04 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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