Genç Körfez gümbür gümbür  

KOCAELİ’DEN ÖYLE CEVHERLER ÇIKAR Kİ
U14 - U15 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U14-15 takımları, pazar günü Vinsan Tesisleri’nde Altınordu takımını ağırladılar. U14 takımımız rakibini 1-0 yenerken, U15 takımızı ise 3-0’lık net skorla kazanmasını bildi. Hepsi birbirinden yetenekli olan gençlerimiz, futbolcu fabrikası diye adlandırılan Altınordu’yu adeta dağıttı. Kocaeli’den ne cevherler çıkacağı işte böyle maçlarda daha iyi belli oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.