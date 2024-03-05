Vatandaşların bankalara olan borcu 2 trilyon 901 milyar liraya ulaştı!

Son dönemlerdeki resmi verilere göre, vatandaşların bankalara olan borcu 16 - 23 Şubat haftasında 52,7 milyar lira artarak 2 trilyon 901 milyar liraya ulaştı. Bu artışla birlikte, tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi bir yükseliş görüldü. Vatandaşlar, 2024'ün ilk sekiz haftasında bankalara toplamda 174 milyar lira daha borçlandı.

Bu borçlanma furyası, vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bankalara ödediği faizlerin geçen yılın aynı ayına göre %161,5 oranında artarak 55,9 milyar liraya yükselmesine sebep oldu. Aynı zamanda, 1 Ocak - 1 Mart 2024 günleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %21,7 oranında artarak 1 milyon 690 bin oldu. Bu, icra dairelerindeki toplam dosya sayısının 1 Mart itibariyle 21 milyon 496 bine yükseldiğini gösteriyor.

Kanko, bu durumu, hükümetin ekonomi yönetimindeki başarısızlıklarının bir göstergesi olarak değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın sırtına yüklenen bu ağır borç yükü, faiz oranlarındaki artış ve icra dosyalarındaki endişe verici artış, AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomi politikalarının vatandaşı nasıl bir çıkmaza sürüklediğinin açık bir göstergesidir. Hükümet, ekonomiyi canlandırma adı altında vatandaşı borçlandırarak, geçici çözümler üretmeye çalışıyor. Ancak bu durum, vatandaşın geleceğini ipotek altına alıyor."

CHP Milletvekili, hükümetin bu sorunları çözmek için acil önlemler alması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, vatandaşın borç yükünü hafifletecek, icra dosyalarındaki artışı durduracak ve ekonomiyi gerçek anlamda canlandıracak sürdürülebilir politikalar üretmesi şarttır. Aksi takdirde, ekonomik kriz daha da derinleşecek, vatandaşın yaşam kalitesi daha da düşecek ve toplumsal huzursuzluk artacaktır" şeklinde konuştu.

CHP olarak, hükümetin ekonomi politikalarını yakından takip ettiklerini ve vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Kanko, hükümete çağrıda bulunarak, ekonomi politikalarında radikal değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizdi.