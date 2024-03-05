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AKP’li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı

Elazığ’da polisin eş zamanlı düzenlediği iki ayrı fuhuş operasyonunda aralarında Mollakendi beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan’ın Elazığ merkezde kendisine ait otelde fuhuş yaptırdığı suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

AKP’li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı mask
AKP’li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
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Elazığ’da bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler “Cemre Operasyonu” adı altında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda aralarında otel sahibi olan ve otelinde fuhuş yaptırdığı tespit edilen AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğa’'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı süresi dolan zanlılar 1 Mart günü Elazığ Adliyesine çıkarıldı.Burada ifadeleri alınan 5 zanlı daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğine sevk edildi. Sorgu hakimliğinde ifadeleri alınan 5 zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da Elazığ kent merkezinde daha önce yurt olarak kullanılan ve sonradan otele dönüştürülen mekânda fuhuş yaptırdığı için, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

OTEL VE GÜZELLİK MERKEZİ MÜHÜRLENECEK

Gözaltına alınan diğer 4 zanlının da güzellik merkezi adı altında fuhuş yaptırılan merkezde yakalandıkları bildirildi. Bu kişilerin de, merkezde çalışan kadınları masaj adı altında fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, gerek belediye başkanına ait otel, gerekse güzellik merkezlerinin de mühürleneceği kaydedildi.Belediye başkanı Doğan, gerek belediyenin gerekse sosyal medya hesaplarından sıklıkla dini içerikli paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Başkan Doğan, Cuma günleri de, “Cumamız mübarek olsun” şeklinde kendi fotoğraflarıyla paylaşımlarda bulunuyordu.

Kaynak: SÖZCÜ

# medya, AKP, ceza, dikkat, tespit

05 Mar 2024 - 14:17 - Asayiş

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Yorumlar

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Çekirge - Akepeliler yaparsa günah değil reis 3 çocuk diyordu sesi çıkmıyor onun bile çok borcu var garibe yardım...

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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