Pelin Kaya'nın katilinin cezası belli oldu

Malta'da geçen yıl kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren ve suçunu geçen ay kabul eden katil Jeremie Camilleri, yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa-Malta vatandaşı 34 yaşındaki Camilleri'nin, 18 Ocak 2023'te Pelin Kaya'yı kasten öldürmekten tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, bu sabah Valetta Adliyesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Kaya ailesi de katıldı.

Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, karar duruşmasında Hakim Consuelo Herrera, Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Camilleri'yi suçlu bularak 40 yıl hapse mahkum etti. Savcılık makamı, savunma tarafının suçunu geçen ay kabul ederek itiraf anlaşmasına gitmesi sebebiyle Camilleri için 37 yıl hapis cezası talep ederken Hakim Herrera'nın ise Malta hukukuna göre bu durumlarda verebileceği en üst ceza olan 40 yıl hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.



Bu arada, Times of Malta gazetesinin haberine göre, Hakim Herrera'nın, sanık Camilleri'nin şiddete meyilli bir kişiliği olduğunu; daha önceki mahkumiyetlerden de ders almadığını belirterek "Sadece mağdurun üzerine aracı sürüp onu öldürmekle kalmadı, daha sonra ona taş attı. Etraftaki diğer kişilere de saldırdı. Bu toplumda bu, kabul edilemez. Bu davranışın en ağır şekilde kınanması gerekiyor. Mağdur kaldırımda yürürken öldürülmüştür." dedi.

Haberde, duruşma sırasında hakimin, Camilleri'ye müebbet hapis cezası verme isteği de aktarıldı. Ayrıca 5 bin avro para cezasına çarptırılan Camilleri'nin, 20 bin avro tutarındaki mahkeme masraflarını da karşılayacağı kaydedildi.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranın önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı. Görgü tanıkları, Camilleri'nin, aracından inerek Kaya'ya taş attığını, yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı. Camilleri, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023’te İstanbul'da toprağa verilmişti.

Olay gününden bu yana tutuklu yargılanan ve suçunu hep inkar eden Jeremie Camilleri, bu yıl 5 Şubat'ta ifade değiştirerek Kaya'yı öldürdüğünü itiraf etmiş, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Bunun üzerine, savcılık ve savunma tarafı itiraf anlaşması üzerinde mutabık kalmış, Kaya ailesi de yargılamanın daha fazla uzamaması ve katilin bir an önce ceza alması için itiraz etmeyerek buna rıza göstermişti.

Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, Instagram'dan bu konuya dair yaptığı paylaşımda, "Kaya ailesinin bu trajedinin kaybedeni olduğunu ve Pelin’in bir daha geri dönmeyeceğini, acının hiçbir zaman dinmeyeceğini bilmenizi isterim. Katilin en ağır cezayı hak ettiğini düşünsek de adaleti bir an evvel sağlamak adına, sürecin zor ve yorucu doğasını göz önünde bulundurarak daha hızlı bir şekilde sonuca varılması için savcılık ofisi tarafından yapılan görüşmelerde tarafımıza danışıldığını ve bu görüşmelerde yer aldığımızı, itiraf anlaşmasının şartları konusunda anlaştığımızı teyit edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.