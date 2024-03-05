İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi

Sanat ve sanatçı dostu İzmit Belediyesinin konser etkinlikleri devam ediyor. Şef Erbil Aydın yönetimindeki İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 19 eser seslendiren İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kapanışı İzmir Marşı ile coşkulu bir şekilde yaptı.
“İYİ Kİ BİZİMLESİNİZ”
Türk Sanat Müziğinin birbirinden eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sanat akşamlarında biz siyasetçilere çok fazla laf düşmez. Bize sanatçıların önünde saygı ile eğilmek düşer. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz” dedi. Başkan Hürriyet, koristler adına Şef Erbil Aydın’a çiçek takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.