İzmit Belediyesi Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

İzmit Belediyesi, manevi duyguların, birlik beraberliğin ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu aylardan olan Ramazan Ayında yüzlerce yurttaşa gıda desteği verecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolileri ve sıcak yemek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İNTERNET VE TELEFON YOLU İLE BAŞVURU

Ramazan paketi desteği veya sıcak yemekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, doğrudan www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerindeki formu doldurarak veya İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelerek ya da 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak (Dahili Numaraları 4212-4213-4214-4216-4217-4220-4223 ) talepte bulanabilirler.

HAYIRSEVER VATANDAŞLAR BAĞIŞ YAPABİLİRLER

Bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlar; ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen yardımseverler www.izmitkardeseller.com adresindeki ‘Destek Vermek İstiyorum’ butonuna tıklayarak; iftarizmitbel.com adresi üzerinden Ramazan Paketi (500 TL) veya İftar Desteği (130 TL) seçeneklerinden en az birini seçebilir, kaç adet olacağını belirtebilir, ‘Destek Ver’ butonunu tıklayabilir, ardından açılacak ekrandan online ödemesini gerçekleştirebilirler.



BAŞVURU TARİHLERİ



Ramazan Kolisi Desteği Almak İçin Başvuru Tarihi: 1-18 Mart



Sıcak Yemek Desteği Almak İçin Başvuru Tarihi: 1 - 18 Mart



Ramazan Kolisi Desteği Vermek İçin Başvuru Tarihi: 1 Mart



İftar Desteği Vermek İçin Başvuru Tarihi: 1 Mart