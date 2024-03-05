Letgo Dilek üyelerinden Kadınlar gününe özel pazar

Başarılı girişimci Dilek Küçük'ün telefon uygulaması üzerinden kurduğu Letgo Dilek grubu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel İzmit Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar yerinde tezgah açacak. Program hakkında bilgi veren grup yöneticisi Dilek Küçük "Yaklaşık 4 yıl önce kendi çevrem, arkadaşlarım ve akrabalarımla oluşturduğum grup bugün binin üzerinde aktif kadın katılımcıya sahip. El emeği ürünlerin ön planda olduğu grubumuzda aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Özellikle ev hanımlarının ek gelir elde ettiği grubumuz sadece kadınlardan oluşuyor. Zaman zaman grup üyelerimizle etkinlikler düzenleyip bir araya geliyoruz. Bu sefer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel grup üyelerimizden isteyen herkes pazar yerinde tezgah açıp, ürünlerini satabilecek” dedi.

GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Baklavadan tokaya, tencereden çantaya kadar pek çok ürün çeşidinin satışının yapılacağı pazara tüm Kocaeli halkını davet eden Küçük, “Öncelikle bizim talebimizi geri çevirmeyen ve her zaman bize yardımcı olan Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e teşekkür ediyorum. Emeğin en çok anlam kazandığı varlık olan kadınlarımızın yerinin, kıymetinin daha çok bilindiği bir toplum hayali ve umuduyla tüm kadınların gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.