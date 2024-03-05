Kocaman, projelerini Uzunbey’de anlattı  

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Her kesimle görüşen Kocaman, Uzunbey Mahallesi’nde hemşehriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman’a; AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ve partililer eşlik etti.
KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK
Gençlerin talebi doğrultusunda bölgede yapımına başlanan parkın bitmek üzere olduğunu belirten Kocaman, “Kent Meydanı’nda Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak. Projeyle ilgili çalışmalar bitme noktasında geldi. İhale sonrasında çalışma hemen başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapılacak kültür merkezi 4740 metrekare alanda olacak. 600 kişilik çok amaçlı salon, tiyatro salonu ve sosyal donatılar da yer alacak” dedi.
FUAR MERKEZİ KURULACAK
“Kartepemizin nüfusu 150 bine ulaştı” diyen Başkan Kocaman, “Kartepemize Kocaeli Adliye binası yapılacak. Millet Bahçesi’nin yapımı da süratle devam ediyor. Uluslararası fuar merkezi 320 metrekare alanda olacak. Cengiz Topel Havaalanı’nın hemen yanında olacak. Merkezde; fuar holleri, kongre merkezi, etkinlik salonları, konaklama tesisi ve ticari alanlar yer alacak. Vatandaşımızın isteği yerine getiriliyor” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.