Kocaman, projelerini Uzunbey’de anlattı  

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Her kesimle görüşen Kocaman, Uzunbey Mahallesi’nde hemşehriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman’a; AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ve partililer eşlik etti.

KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK

Gençlerin talebi doğrultusunda bölgede yapımına başlanan parkın bitmek üzere olduğunu belirten Kocaman, “Kent Meydanı’nda Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak. Projeyle ilgili çalışmalar bitme noktasında geldi. İhale sonrasında çalışma hemen başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapılacak kültür merkezi 4740 metrekare alanda olacak. 600 kişilik çok amaçlı salon, tiyatro salonu ve sosyal donatılar da yer alacak” dedi.

FUAR MERKEZİ KURULACAK

“Kartepemizin nüfusu 150 bine ulaştı” diyen Başkan Kocaman, “Kartepemize Kocaeli Adliye binası yapılacak. Millet Bahçesi’nin yapımı da süratle devam ediyor. Uluslararası fuar merkezi 320 metrekare alanda olacak. Cengiz Topel Havaalanı’nın hemen yanında olacak. Merkezde; fuar holleri, kongre merkezi, etkinlik salonları, konaklama tesisi ve ticari alanlar yer alacak. Vatandaşımızın isteği yerine getiriliyor” açıklamasında bulundu.