İzmir'de askeri helikopter düştü: MSB'den açıklama!

İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.

"ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

“2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.”