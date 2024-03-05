- Asayiş

İzmir'de askeri helikopter düştü: MSB'den açıklama!

Son dakika haberi... İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirildi.

İzmir'de askeri helikopter düştü: MSB'den açıklama! mask

İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.

"ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

“2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.”
# acil, inceleme

05 Mar 2024 - 15:46 - Asayiş

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