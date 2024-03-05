Veda meclisi buz kesti! Hürriyet'e hakkını helal etmedi

İzmit Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Dönemin son meclis toplantısı veda havasında gerçekleşti. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı sonunda Meclis Grup Başkan Vekilleri söz alarak meclise veda etti. Grup Başkan vekillerinin ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi Şener İnce bütün meclis üyelerine hakkını helal ettiğini ifade ederek sadece İzmit Belediye Başkanına Hakkını helal etmediğini ifade etti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

İnce konuşmasında , “Hem meclisimizi hem de kamuoyu arkadaşlarımızı selamlıyorum. Yönettiğiniz meclislerdeki naifliğiniz için teşekkür ederim. Zaman zaman gerginlikler oldu ancak birbirimiz incitecek bir şey yapmadık. Herkese hakkımı helal ediyorum. Bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. Bu şehirde çok ucuz şahsınız inciten cümlelerde rencide etti. Bu davayı kazandım. Tazminat davası açtım. Herkese hakkım helal olsun Fatma Kaplan Hürriyet’e helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.