Veda meclisi buz kesti! Hürriyet'e hakkını helal etmedi

İzmit Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Dönemin son meclis toplantısı veda havasında gerçekleşti. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı sonunda Meclis Grup Başkan Vekilleri söz alarak meclise veda etti. Grup Başkan vekillerinin ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi Şener İnce bütün meclis üyelerine hakkını helal ettiğini ifade ederek sadece İzmit Belediye Başkanına Hakkını helal etmediğini ifade etti.
“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
İnce konuşmasında , “Hem meclisimizi hem de kamuoyu arkadaşlarımızı selamlıyorum. Yönettiğiniz meclislerdeki naifliğiniz için teşekkür ederim. Zaman zaman gerginlikler oldu ancak birbirimiz incitecek bir şey yapmadık. Herkese hakkımı helal ediyorum. Bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. Bu şehirde çok ucuz şahsınız inciten cümlelerde rencide etti. Bu davayı kazandım. Tazminat davası açtım. Herkese hakkım helal olsun Fatma Kaplan Hürriyet’e helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Nevruz - Zavallı kendini gündeme getirmek istiyor.senin FATMA BAŞKAN üzerinde ne hakkın olabilir.sinek ikili.
Poyraz - Bir emekli olarak bende hem akp ye hemde mhp ye hakkımı helal etmiyorum ne dersin
Vatandaş Rıza - Siz beyefendi fatma hanim üzerinde hangi hakkınız var.aciklayin tüm kamuoyu öğrensin.ben sizin fatma hanim üzerinde hak sahibi olduğunuzu düşünmüyorum.
Derince Köylü - Bir Meclis üyesinin Belediye Başkanı üzerinde ne hakkı olabilirki,her iki tarafta Kamu hizmeti görevinde,Devlet yasalar ile sınırlarını çizmiş, Başkan Kamu adına yanlış bir uygulama yapmış ise, yasalar çerçevesinde hesabını sormalıydın,Meclis oylamasında red edersin,müfettiş çağırabilirdin,Hukuksal süreç başlatabilirdin,
siz orada insani manada sosyal ilişkiler yürütmedinizki,Kamu adına Meclis üyeliği göreviniz vardı,
hakınızı helal etmemişsiniz,
Ayrıca hak hukuk işlerine girerseniz AKP altında ezilir,kalkamaz,heleki Emekliler konusunda.
Lazo - Çok ta tınnn
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.