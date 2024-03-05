İzmit Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Dönemin son meclis toplantısı veda havasında gerçekleşti. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında meclis üyeleri olumlu mesajlar verdi. CHP’nin Grup Başkan Vekili Necat Çakır’ın AK Parti sıralarında meclise katılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ise CHP sıralarında meclise katıldı. Yaşar Kardeş ise eski partisi olan MHP grubunda meclisi takip etti. Meclis başında konu ile ilgili yorum yapan Meclis Başkanı Çetin Sarıca, “ Kente yakışır bir barış havası oldu” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
İzmit’te veda meclisi! 5 yılın sonunda yan yana
İzmit Belediyesi veda meclisinde meclis üyeleri meclisi mensubu olmadığı partilerin grup sıralarında takip ederek barış mesajı verdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.