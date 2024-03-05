5 yılın sonunda helalleştiler!

İzmit Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Dönemin son meclis toplantısı veda havasında gerçekleşti. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı sonunda Meclis Grup Başkan Vekilleri söz alarak meclise vada etti. CHP’nin Grup Başkan Vekili Necat Çakır’ın AK Parti sıralarında meclise katılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ise CHP sıralarında meclise katıldı. Yaşar Kardeş ise eski partisi olan MHP grubunda meclisi takip etti. Meclis başında konu ile ilgili yorum yapan Meclis Başkanı Çetin Sarıca, “ Kente yakışır bir barış havası oldu” ifadelerini kullandı.

“ARA ARA TARTIŞMALARIMIZ OLDU”

Son mecliste söz alan meclis başkanı Çetin Sarıca, “ortak gayemiz şehre güzel şeyler yapmaktı. Herkes iyi niyetle mücadele verdik. 5 yıl ara ara meclisleri yönetim Ara ara tartışmalarımız olmuştu. Kırdığımız arkadaşlarımız varsa haklarını helal etsin. Dönem arkadaşı olsak da yine de karşı karşıya geleceğiz.

“SIYRILDIK DİYE MUTLUYUZ”

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, “Sınırlı süre ile burada misafir olduk. 5 yıllık zamanı bu mekanda geçirdik. 5 yıllık süre içinde devletin imkanlarını milletin faydası için kullandık. Cumhur İttifakı olarak her şeye itiraz ediyormuşuz gibi bir hava pompalanırsa da 5-6 maddedir. Ünal bey'in bana bağırdığı benim ünal beye bağırdım olmuştur. Esasen helalliğini isteyeceğimiz millet. 31 Mart’ta millet düşüncelerini bize açıklayacak. Buradaki arkadaşlar içinde 3 arkadaş bizden devam edecek sizden de 2 arkadaş devam edecek. 5 yılın sonunda Allah yardımcıları olsun. Sıyrıldık diye mutluyuz” dedi.

“HELAL OLSUN”

CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır ise, “6'ncı Belediye Başkanı ile çalışıyorum. Bu dönem içerisinde fatma başkanım ve meclis üyeleri arkadaşlarım ile 60 olağan meclis ve 3 olağanüstü meclisimiz var. Bu meclislerin yapılışı süresinde birbirimize sataşırız. Aynı mesleği icra ediyoruz. Farklı bakış açılarımızı ortaya koyduk. Kırıcı ve fazla bir ifadede bulunmuş olabiliriz. Bunun için özür diliyorum. Nİyetimiz İzmit. 5 Yıllık dönem içindeki performansında daha güzel şeyler yapılsın istiyoruz. Bir hakkım geçtiyse helal ediyoruz” dedi.

“ONUR DUYDUM”

MHP Grup Başkan Engin Duymaz ise, “5 yıl oldu. Heyecanlı bir yıl oldu. Çabuk geçti. Hem meclis üyelerini hem bürokratları çalışanları tanımaktan onur duydum. Ben hem meclis üyelerinden hem bürokratlarda değişim olduysa güler yüzle karşılaşmışlardır. Ben hep vatandaş için rahatsız ettim onları. Bir hatam olduysa helal edin” şeklinde konuştu.