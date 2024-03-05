Acurman: “Değişim isteyen herkesin oyuna talibiz”

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında CHP Başiskele Belediyesi Başkan adayı Av. Anıl Acurman gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Acurman konuşmasına tekrar Başiskele Belediyesi Başkan adaylığına dönüş sürecini anlatarak başladı, “ İlçe seçim kurulunda 2 memur bu devam dese bir sıkıntı olmaz. İl seçim Kurulu’na gidiyor. Burada da AK Parti’nin eli uzanamıyor. YSK’da AK Parti’nin eli uzanmış. Samimiyetle şunu söylüyorum, toplantının başlamasına yarım saat kala hiçbir kurumun hiçbir makamın bizim başvuru yapacağımızdan haberi yoktu. Kendi Genel Merkezi’me bile bildirmedim. Çünkü birilerinin eli uzanır, ittifaka zorlanabiliriz.

YAPTIĞIMIZ İŞLEMDE HUKUKSUZLUK YOK

Bir şekilde bu müdahaleler olmadan yalnızca hukuk konuşulsun diye toplantıya girmeden yarım saat önce İlçe Seçim Kurulu’nda tarattırdım evrakları Ankara’ya gönderttim. Yarım saat sonra YSK’daki parti temsilcimizden bir telefon geldi. Sizin kararınız olumlu çıktı hayırlı olsun. Bu yarım saatte Kocaeli’nde ve Ankara’daki Genel Merkez’de kimsenin haberinin olmadığı süreçte AK Parti gelip birileriyle görüşerek karar mı çıkartacak? Kanun aslında tek bir istiyor. Bu şartta istifa dilekçesini vereceksin bu dilekçe kayda geçecek. Onun dışında başka bir şart yok. Bizi şunla boğmaya çalıştılar. Sen 2 buçuk ay boyunca görevine devam ettin. İyi de yerime bir ilçe başkanı atanmamış. Parti her iki ihtimale karşılık bizden istifa dilekçelerini almış. Fiilen göreve devam etmek zorunda kalmışız. Fiilen göreve devam herkesin çok yayın bir şekilde yaptığı bir şey. Zafer bey örnek verdim diye kızdı ama onun da ayın 1’inde istifa etmesi gerekirdi. Bizle alakalı bir itiraz dilekçesi bir kurguyla geldi. Bizim iç yazışmalarımızı da bilen birileri tarafından Başiskele İlçe Başkanı’mızın adını kullanmışsın diyerek ilçe seçim kurulu hemen sahiplendi. İl seçim kuruluda bunun korkusunda bir şey yapamadı. Ancak YSK hukuki şartın sadece istifa dilekçesi ve bunun kayda geçirildiğini gördü buna göre karar verdi. Bizim yaptığımız işlemde hukuksuzluk yok” dedi.

TEKRARDAN SAHADAYIZ RİNGE DÖNDÜK

Tekrardan sahaya döndüğü ve sıkı çalıştığı belirten Acurman, “Bu arkadaşların hepsi şahit adaylığım onayladıktan sonra Başiskele’de yüzlerce insan bana sarıldı. Mağdur edilen ben değilim mağdur edilen vatandaşlarımız. Şunu da biliyorum. Saadet Partisi’ne bizim seçmenimiz eğer bir yönlendirme olmazsa oy vermiyor. Gidip de seçmene şu oy verin demek seçmene haksızlıktır. Bu duruma sağ partiler ilerliyor diye bir tepki var. Bu yüzden sahadayız ve tekrardan ringe döndük. Bu kentte farklı şeyler yaratacağız. Başkan olmadan adaylık sürecin birkaç projemizi açıkladık. Büyüklerimizin vakit geçireceği, sosyalleşebileceği bir Vefa Evi projesini yarattık. Huzurlu bir şekilde zaman geçireceği bir alan olsun dedik. Birileri bunu duymuş bunu Vefa Kıraathanesi diye projesine eklemiş. Gerçek bir kent yaratmak için, çağdaş bir kent yaratmak için yola çıkıyoruz. Bu ancak sosyal demokrat belediyecilik ile olur. İYİ Parti aday çıkarmadı. Saadet Partisi’yle bir ittifak yaptılar. İYİ Parti seçmeni bundan rahatsız. Eğer İYİ Parti seçmeni bir ulusallık istiyorsa bu bizde var. Ben ilçe başkanlığını görevini son 2 aydır yapmıyorum. Bu şehirde yıllardır yaşıyorum. Bizi villalardan değil toplu konutlardaki vatandaşlarımız destekliyor. Saadet Partisi’nin bu duvarların arkasına Hüseyin Ayaz’ın bu duvarların arkasına seçme şansı yok. Villalara güvenmiyoruz biz toplu konutlarda insanlarımıza güveniyoruz” dedi.

"BİZ ÇAĞDAŞLIKTAN YANAYIZ"

Kendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Acurman, “Bu kentin yüzde 30’unun ilk düşündüğü şey ben çağdaş bir kent görmek istediğini biliyorum. Bu kentin 3/1’i bunu istiyor. Bu kentin yüzde 30’u oyunu almak önemlidir. Bunun bir örneği Tayyip Erdoğan’ın birbirine benzeyen 4 aday arasından sıyrılması gibi bizde bu seçimden birbirine benzeyen 4 aday arasından sıyrılıp galip çıkacağız. Biz aday çıkartana kadar Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi bizi destekliyor diye dolaştılar. Bizim seçmenimize böyle söylemişler. Yaşadığımız yere değer katmaya çalışan insanlarız. Böyle bir ortamda çıkıp dediler ki bu adam 11 billboarda nasıl çıktı dediler. AKP’li yaftası koydular. Ben cebimden 130 bin TL para verdim, arayıp sorsalar söylerdim. Bu söylemler bizim canımızı acıtıyor, bizi tanımıyorlar. Tekrardan bir anket yaptıracağım. O zaman görecekler neden aday olmuşuz. Ben bu hakkı vatandaşıma tanımazsam onlara nasıl bir seçenek sunacağız. Biz seçime girerek herkesi kucaklıyoruz ve sandıklara sahip çıkıyoruz. Birbirine benzeyen 4 aday karşında aday olarak doğru bir karar aldık. Bu seçimi kazanabileceğimize yürekten inanıyoruz. Değişim isteyen herkesin oyuna talibiz. Alternatifsizlik seçmeni sandıktan uzaklaştırır. 4 benzer aday arasından çıkıp seçimi kazanacağız. O yüzde 30’luk kitle seçimi kazandıracak kitle, Türkiye’nin demokrasi 90’larda bile geniş bir yelpaze sunuyordu. Biz çağdaşlıktan yanayız. Belediye başkanı olursam kültür-sanat merkezlerine önem vereceğim” şeklinde konuştu.

HÜSEYİN AYAZ’IN BİR TARAFTARI VAR

Acurman sözlerinin devamında şunları söyledi, “Hüseyin Ayaz’ın gerçekten taraftarı var fakat antipati besleyen bir tarafta var. Hüseyin Ayaz’ı değerlendiren bir anket çalışması yok. Hüseyin Ayaz 7-8 bin oyu konsolide edebilir. 86 bin seçmenin olduğu yerde 7-8 bin oy ciddi bir oy.

KADINLARIMIZIN DEĞER GÖRMEDİĞİ ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Bu kenti değiştirmek çok mümkün. Öncesinde aday çıkabilirdim. İlçe başkanlığı görevimi sürdürmem gerektiğini düşündüm. Eğer 4 benzer aday çıkmasaydı bizde bu seçimi kazanırız demezdik. Biz seçim almanın reçetesini biliyoruz. Bazı arkadaşlarımız aday çıkmayınca biz aday olduk. 1 ay bunun için yeter, bu seçmen bizim düşüncelerimizden etkilenen seçmen, haftanın 3 günü marketlerdeyiz 200 insana dokunuyoruz. Sahil çalışmalarımız ile birçok insana ulaşıp insanlarımıza dokunuyoruz. Sabah kalkıp 07.00’da işe giden vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, Hane ziyaretleri yapıyoruz. Ben bu yöntemin 1 ayda tutacağını düşünüyorum. Bir kenti değiştirmek istiyorsanız kadını ve gençleri değişmemiz gerekiyor. Biz birinci sıraya meclise Atatürkçü güçlü bir kadın aday koyduk. Kadınların değer görmediği zihniyeti değiştireceğiz”

CHP Başiskele Belediyesi Başkan adayı Av. Anıl Acurman 06.03.2023 (yarın) saat 18.00’da Başiskele’de bulunan Wellbron Hotel’de projelerini anlatacağı bir lansman düzenleyecek.