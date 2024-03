MART AYI MEYVELERİ

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Serada yetişen sebze ve meyveleri yemediğimiz gibi “naylon altı” üretilmiş ürünleri de yemiyoruz. Bunun nedenlerini açıklayan “Naylon Altı Ürünleri Neden Yemiyoruz” başlıklı yazımızı okumadıysanız okumanızı öneririz.

Fark ettik ki her mevsimde her türlü sebzeyi meyveyi marketlerde görerek büyümüş olan yeni kuşaklar hangi sebze / meyvenin hangi mevsimin ürünü olduğunu bilmiyorlar. Biz de her ay, ayın sebze ve meyvelerini Sağlıklı Yaşıyoruz sayfasında paylaşmaya başladık.

Mart ayı meyveleri:

▪️ Muz (yerli)

▪️ Portakal

▪️ Limon

▪️ Avokado (Son günleri)

▪️ Çağla (Çağla, bademin yeterince olabilmesi için badem ağacını biraz rahatlatmak amacıyla toplanıyor. Bu ay biraz toplanır sonra bademe dönüşmeye başlar.)

▪️ Greyfurt (Son günleri)

▪️ Kumkuat (Son günleri)