Tise Kamera ve Vizyon İnşaat 3 puana uzandı

KALEYİ GEÇEMEDİLER

Mitat Atalay’ın koordinatörlüğünü üstlendiği, yine bol gol ve büyük bir çekişmenin yaşandığı turnuvanın grup müsabakalarında önceki akşam oynanan günün ilk maçında Merkan Group ile Vizyon İnşaat takımları kozlarını paylaştı. Gruplarından yükselme başarısı gösteren iki takımın mücadelesinde özellikle ikinci yarıda müthiş bir mücadele ortaya konuldu. Rakibine oranda daha tecrübeli isimlerden oluşan Vizyon İnşaat, bu özelliğini iyi kullandı ve her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla tamamladı. Vizyon İnşaat’ta kaleci Ali Osman Ekşi ise yaptığı kurtarışlarla maçta takımını ayakta tutan isimlerden biri oldu.

TİSE RAHAT KAZANDI

Günün ikinci maçında ise turnuvaya renk katan takımlardan Tise Kamera Güvenlik ve Kurtuluş Kuyumculuk takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da son derece istekli bir şekilde başladıkları bu önemli maç sırasında dakikalar ilerledikçe etkisini hissettirmeye başlayan Tise Kamera Güvenlik, iki devrede bulduğu gollerle sahadan 9-5 galip ayrılan taraf oldu. Tise’de4 gol atan Ender Akaoğluile 3 gol 2 asistle oynayan Cüneyt Erkal maçta takımın skor yükünü omuzlayan isimler oldular. Özellikle Cüneyt, grup maçlarının ilk haftasından bu yana oynadığı futbol ile dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor.

BARAN MAÇLARI İZLEDİ

Öte yandan önceki akşam Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynanan ve büyük bir heyecanın yaşandığı turnuva müsabakalarına çok sayıda taraftar ve isim de takip etti. 2014-2019 yılları arasında Körfez Belediye Başkanlığı yapan İsmail Baran, önceki gün oynanan müsabakaları takip etti ve organizatör Metin Özkan’ı kutladı.

MERKAN GROUP: 1-VİZYON İNŞAAT: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ramazan Yıldız

MERKAN GROUP: Samet Tellioğlu **, Çetin Canpolat **, Metin Canpolat ***, İsmail Kahveci ** (Erkan Türkoğlu **), Erdoğan Altun ** (Kasım Elmas ***), Şafak Gülmüş **, Emre Gürgen **

VİZYON İNŞAAT: Ali Osman Ekşi ***, Muhammed Emin Yakut **, Mustafa Aslı ***, Ferhat Aydın ***, Ömer Utku Evliyaoğlu ***, Ufuk Yükselmiş **, Levent Gülay ***

GOLLER: Kasım Elmas (MerkanGroup), Mustafa Aslı, Ferhat Aydın, Levent Gülay (Vizyon İnşaat)

SARI KARTLAR: Metin Canpolat (MerkanGroup), Levent Gülay (Vizyon İnşaat)

TİSE KAMERA GÜVENLİK: 9-KURTULUŞ KUYUMCULUK: 5

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ramazan Yıldız

TİSE KAMERA GÜVENLİK: Oğuz Çalık **, Ender Akaoğlu ***, Cüneyt Erkal ***, Emrah Akbulut ***, Ziya Arap ***, Taner Yıldırım ***, Cengiz Dalman ***

KURTULUŞ KUYUMCULUK: İbrahim İrkil **, İbrahim Menkara ** (Fatih Çelik **), Oktay Bingöl **, Doğanay Suvay **, Mutlu Kaşdemir ** (Burak Soğukpınar **), Mehmet Gülsoy ***, Davut Çelik *** (Emre Coşkun **)

GOLLER: Ender Akaoğlu (4), Cüneyt Erkal (3), Ziya Arap, Cengiz Dalman (Tise Kamera Güvenlik), Mehmet Gülsoy (2), Davut Çelik, Burak Soğukpınar, Fatih Çelik (Kurtuluş Kuyumculuk)

SARI KART: İbrahim İrkil (Kurtuluş Kuyumculuk)